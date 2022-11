Reaktion nach Derbypleite gezeigt Nach der herben Niederlage im Derby gegen Neustadt/Orla zeigte der VfB 09 Pößneck, zumindest in der 2. Halbzeit, eine ordentliche Reaktion.

In der Anfangsphase hatte die Reserve vom SV SCHOTT Jena e.V. das Spiel im Griff und schaffte es permanent über Konter gefährlich zu sein. Die Pößnecker waren zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Feld und liefen größtenteils nur hinterher. Folgerichtig gingen die Jenaer in der 14. Minute durch P. Wagner verdient in Führung. Anschließend riss der Druck der Heimmannschaft nicht ab. Dennoch konnte sich Pößneck in der Folge besser hinten raus spielen und kam zu Torannäherungen durch P. Bursuc und L. Hoffmann. Kurz vor der Halbzeit brach auf der linken Seite der Pößnecker, ein Gegenspieler durch und bediente den eingelaufenen C. Bendix mustergültig zur 2:0-Führung. Ein Nackenschlag für die jungen 09er, denn bis zur Halbzeit passierte nichts mehr.

Doch in der 2. Halbzeit spielte eine von der Körpersprache, Selbstbewusstsein und Engagement her, ausgewechselte Pößnecker Mannschaft auf dem Kunstrasen in Jena. Die Zweikämpfe wurden intensiver geführt und auch gewonnen. Die Pößnecker bestimmten das Spiel und ließen auf das eigene Tor nichts mehr zu. In der 77. Minute belohnten sich die Blau-Gelben mit dem 2:1-Anschlusstreffer für ihren unbedingten Wille. Nach einer großartigen Vorlage von P. Bursuc nahm sich L. Hoffmann ein Herz und schweißte den Ball in das Gebälk von A. Dähne. Danach hatten zwar die Pößnecker das Momentum auf ihrer Seite, doch das vermeintliche Tor schossen die Schottianer, im Nachgang wurde dieses aber berechtigterweise zurückgenommen. Pößneck warf anschließend nochmal alles nach vorne und nach einem Steilpass von C. Neumann auf L. Hoffmann war dieser auf der linken Seite durchgebrochen. Den schweren Abschluss aus spitzem Winkel verwandelte dieser sicher im Tor zum 2:2. Die letzten Angriffe beider Mannschaften strahlten keine Gefahr mehr aus und somit konnte Pößneck noch einen Punkt aus Jena mitnehmen.