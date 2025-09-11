"Reaktion haben wir gezeigt": Stimmen nach KFC gegen Biemenhorst

Vom schnellen Doppelschlag durch Alexander Lipinski und Yassin Benslaiman konnte sich der SV Biemenhorst nie wirklich erholen. Nach Spielende beklagte SVB-Trainer Daniel Beine besonders individuelle Fehler, die zu den frühen Gegentreffern führten. Auf der anderen Seite darf Julian Stöhr, Cheftrainer des KFC Uerdingen, zunächst einmal beruhigt durchatmen.

Denn nach der 1:4-Niederlage im Ligabetrieb gegen den FC Büderich drohte den Krefeldern bei einem zusätzlichen Pokal-Aus der sportliche Fehlstart. Doch von diesem Druck war über 90 Minuten nichts zu spüren.

"Die Reaktion haben wir heute gezeigt. Der trainingsfreie Tag am Montag wurde nach der Leistung am Sonntag gestrichen und trotzdem waren wir heute vom Kopf her direkt da", zeigte sich Stöhr nach der Partie entsprechend zufrieden. Noch allerdings steht der KFC den Beweis schuldig, auch gegen einen Gegner zu bestehen, der nicht Biemenhorst heißt. Der einzige Sieg in der Liga entfiel nämlich ebenfalls zuhause gegen die Bocholter. Im Lokalduell gegen den SC St. Tönis (13. September, 16 Uhr) will Stöhr mit seinem Team deshalb noch einmal nachlegen. "Jetzt ist es für uns auch wichtig, dass wir in der Liga punkten, denn wir laufen da der Musik ein Stück weit hinterher."

Özden überzeugt auf Außen

Nach zuvor zwei Jokereinsätzen hat sich besonders Batuhan Özden für eine weitere Chance in der Startformation empfohlen. Der Linksaußen bereitete den zweiten Treffer vor, leitete den dritten ein und sorgte auf seiner Seite immer wieder für Alarm. Für ihn war besonders der Zeitpunkt des Dosenöffners nach knapp über zehn Minuten entscheidend: "Wir haben schnell das Tor gemacht, was sehr wichtig war, denn der Pokal hat ja immer seine eigenen Regeln. Von Biemenhorst haben wir auch nicht viel zugelassen. Sie hatten, meine ich, auch gar keinen Schuss aufs Tor in der ersten Halbzeit", lautete sein Spielresümee. Für die kommenden Aufgaben erwartet Özden nun Rückenwind. „Dieses Spiel gegen Büderich müssen wir schnell abhaken. Jetzt heißt es weitermachen, gegen St. Tönis den Sieg holen – ganz einfach.“

Die Biemenhorster Gäste konnten nach einer grundsätzlich blassen Vorstellung naturgemäß nicht zufrieden sein. Dennoch gab sich Trainer Daniel Beine nach Abpfiff nicht außerordentlich niedergeschlagen. Der 37-Jährige setzte mit unter anderem Giuseppe Geukes, Lendi Jashanica und Sohail Nada auf einigen Spielern aus der nominell zweiten Reihe für seine Anfangsformation.

Beine will die Niederlage abhaken und beklagt ein hartes Einsteigen von KFC-Joker Rogasik

Doch anders als beim Kontrahenten ergab sich deshalb auch ein qualitativer Verlust: "Wir haben wie der KFC rotiert, haben auch noch eine sehr junge Mannschaft und konnten das leider nicht richtig auffangen", bilanzierte Beine. "Wir sind dann leider durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Beim ersten Gegentor hatten wir einen technischen Fehler im Spielaufbau und beim Zweiten einen dummen Ballverlust. Dann ist das Spiel leider sehr schwierig zu drehen."

Der Übungsleiter wollte aber auch nicht alles schlechtreden: "Ich fand trotzdem, dass meine Mannschaft es in der Zusammensetzung ordentlich gemacht hat", schiebt er ein. Das Spiel soll nun aber auch recht schnell aus den Köpfen seiner Schützlinge verbannt werden, schließlich hat die Mission Klassenerhalt in der Oberliga absolute Priorität. "Wir wären natürlich gerne im Pokal weitergekommen, aber die Situation in der Meisterschaft ist einfach wichtiger für uns."

Vielmehr ärgerte sich Beine nach dem Spiel über einen harten Zweikampf vo KFC-Außenverteidiger Pierre Rogasik gegen den ebenfalls eingewechselten Ferdinand Schulte. Der 18-Jährige musste in der Folge lange behandelt und schließlich von zwei Teamkollegen vom Feld getragen werden. "Er kann sein Knie nicht so richtig strecken und hat eine dicke Prellung. Ich hoffe, dass es da nicht so schlimm ist", gab Beine zu Protokoll. Bitter für den Youngster: Es war sein erster Einsatz nach einer Verletzungspause, womöglich muss er nun schon wieder aussetzen. "Im Spiel kann sowas immer passieren. Aber ich fand es auch nicht so passend vom Uerdinger Spieler in der 92. Minute (Das Foul fand in der 87. Spielminute statt, Anm. d. Red.) bei 3:0 da so reinzugehen, aber das ist Fußball."