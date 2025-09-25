Reaktion gezeigt: Weiße Elf Nordhorn siegt souverän beim VfL Emslage

„Wir vom Trainerteam, wollen eine Reaktion von unserer Mannschaft sehen, dass wir heiß sind auf den Erfolg und diese, schon dritte, Niederlage als Ausrutscher verbuchen.“ – hieß es nach dem Werlte-Spiel. In Emslage bestätigte die Mannschaft, dass den Forderungen nachgekommen werden sollte. Nach dreizehn gespielten Minuten brachte Simon Többen die Weiße Elf in Führung und bestätigte die starke Anfangsphase der Gäste, welche auch danach nicht aufhörten Druck zu machen und aufgrund mehrerer Chancen durchaus noch höher zur Halbzeit hätten führen können. Ein starker Philip Steinbach im Kasten bewahrte die Weiße Elf allerdings auch vor dem Ausgleich. „Wir waren über das ganze Spiel hinweg unglaublich heiß und haben jeden gewonnen Zweikampf oder abgewehrten Torschuss bzw. Angriff gefeiert und uns gepusht – so wie ich es von einer Mannschaft erwarte, die gewinnen will. In der ersten Halbzeit sind wir verdient im Führung gegangen und hätten bei zwei Chancen wo der gegnerische Torwart jeweils zweimal glänzend reagiert, nachlegen können. Auf der Gegenseite bewahrt uns dann unser Torwart vor dem Ausgleich.", so Westerink.

Auch nach dem Seitenwechsel war Weiße Elf die spielbestimmende Mannschaft, waren aber immer wieder gewarnt, denn Emslage wurde nach und nach gefährlich. Mit dem 0:2, erzielt von Sven Vennegerts wurde den Hausherren dann endgültig der Stecker gestoßen. „In der 2. Halbzeit das gleiche Spiel, wir spielen nach vorne und gehen aufs 2:0 aber Emslage war immer wieder gefährlich durch lange Bälle auf Briegert und Völlering. Erst mit dem 2:0 durch Vennegerts war der Wiederstand gebrochen und am Ende erhöht Ramon Beld zum verdienten 3:0 Auswärtssieg, was das letzte Spiel vorerst für Sascha Cymbal und Jonathan Rudi war."

Weiße Elf Nordhorn hat somit wieder zurück in die Spur gefunden, während Emslage bereits die vierte Niederlage in Serie kassierte und auf dem vorletzten Platz steht.