Reaktion gezeigt! SV Stahl 2 schlägt Unterloquitz mit 4:2

Am Sonntag empfing die zweite Mannschaft des SV Stahl den Unterloquitzer SV zum nächsten Ligaspiel. Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber alles andere als optimal: In den Anfangsminuten waren die Gäste die aktivere Mannschaft und setzten die Stahl-Elf früh unter Druck. Doch in der 12. Minute schlug Stahl eiskalt zu. Nach einem Torwartfehler blieb Nico Rolle ruhig und schob zur 1:0-Führung ein. Die Gäste zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und hätten kurze Zeit später den Ausgleich erzielen können, trafen aber nur den Pfosten. In der 35. Minute dann die nächste Großchance für Unterloquitz – doch diesmal war Tim Behrendt zur Stelle und parierte glänzend. Wie schon beim ersten Treffer nutzte Stahl eine Unachtsamkeit des Gegners konsequent aus: Ken Langhammer setzte Tobias Franke in Szene, der souverän zum 2:0 vollendete. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste verletzungsbedingt gleich zweimal wechseln – an dieser Stelle gute Besserung. Unterloquitz kam wacher aus der Kabine und verkürzte in der 51. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 2:1. Dabei wirkte die gesamte Defensive der Gastgeber ungeordnet. Nur wenige Minuten später hatten die Gäste sogar die große Chance auf den Ausgleich, vergaben jedoch knapp. Stattdessen zeigte Stahl erneut seine Effizienz: Nach starker Vorarbeit von Nico Rolle stellte Pascal Peter auf 3:1. Doch wer dachte, das Spiel sei entschieden, irrte sich. Ein Missverständnis in der Hintermannschaft führte zu einem kuriosen Eigentor – plötzlich stand es nur noch 3:2. Dieser Treffer wirkte nicht als Weckruf für die Gastgeber. Zunächst scheiterte Tigran Sahakyan noch am stark reagierenden Theo Sorge im Tor der Gäste. Kurz darauf machte es Pascal Peter besser und erhöhte nach Vorlage von Tobias Franke auf den 4:2-Endstand. Am Ende sicherte sich die SV Stahl Reserve den Sieg dank einer deutlich besseren Chancenverwertung und zeigte damit die richtige Reaktion auf die Niederlage in Lehesten.

Für den SV Stahl spielten: