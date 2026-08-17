Reaktion gezeigt: Aufsteiger Bönebüttel-Hus. schlägt Altenholz mit 3:2 von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Philip Omland (SV Bönebüttel-Husberg), der hier gegen Marvin Ehlert (PSV Neumünster) den Ball weggrätscht, erzielt das entscheidende Tor. – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Bönebüttel-Husberg hat in der Verbandsliga Ost sein Saisonkonto ausgeglichen. Nach vier Spieltagen steht der Aufsteiger mit zwei Siegen und zwei Niederlagen im gesicherten Mittelfeld. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage im Aufsteigerduell am Dienstagabend bei der TS Einfeld zeigte die Mannschaft von Thorsten Syben im Heimspiel gegen den TSV Altenholz die geforderte Reaktion und behielt am Ende mit 3:2 (1:0) die Oberhand.

Blitzstart und perfekte taktische Einstellung Die Gastgeber waren von der ersten Minute an hellwach und gingen früh in Front. „Wir haben diesmal bis zum Schluss alles rausgehauen, als Mannschaft agiert und das hat uns dann heute dementsprechend auch die drei Punkte gebracht“, freute sich Trainer Thorsten Syben nach dem Abpfiff. Die Husberger hatten sich taktisch hervorragend auf das Spiel des Gegners eingestellt: „Wir haben, waren sehr gut eingestellt auf die langen Bälle von Altenholz, haben nach einer Minute bereits das 1:0 erzielt.“ Verantwortlich dafür war der lange verletzte Jaden Döbler, der bei seinem knapp 60-minütigen Einsatz eine gute Vorstellung bot.

Kurzer Einbruch nach der Pause und tolle Moral

In einer intensiv geführten und kampfbetonten Partie kippte das Momentum nach dem Seitenwechsel jedoch kurzzeitig. Die Gäste aus Altenholz nutzten eine Schwächephase der Husberger gnadenlos aus. Innerhalb weniger Minuten drehten Mats Ellwanger (62.) mit seinem bereits 6. Saisontreffer als bester Goalgetter der Verbandsliga Ost und der eingewechselte Jakob Mathea (65.) das Ergebnis zugunsten der Gäste zum 1:2.

Mats Ellwanger (TSV Altenholz) machte das halbe Dutzend an Toren voll. – Foto: Ismail Yesilyurt