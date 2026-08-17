Reaktion gezeigt: Aufsteiger Bönebüttel-Hus. schlägt Altenholz mit 3:2

Der SV Bönebüttel-Husberg hat in der Verbandsliga Ost sein Saisonkonto ausgeglichen. Nach vier Spieltagen steht der Aufsteiger mit zwei Siegen und zwei Niederlagen im gesicherten Mittelfeld. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage im Aufsteigerduell am Dienstagabend bei der TS Einfeld zeigte die Mannschaft von Thorsten Syben im Heimspiel gegen den TSV Altenholz die geforderte Reaktion und behielt am Ende mit 3:2 (1:0) die Oberhand.
Die Gastgeber waren von der ersten Minute an hellwach und gingen früh in Front. „Wir haben diesmal bis zum Schluss alles rausgehauen, als Mannschaft agiert und das hat uns dann heute dementsprechend auch die drei Punkte gebracht“, freute sich Trainer Thorsten Syben nach dem Abpfiff. Die Husberger hatten sich taktisch hervorragend auf das Spiel des Gegners eingestellt: „Wir haben, waren sehr gut eingestellt auf die langen Bälle von Altenholz, haben nach einer Minute bereits das 1:0 erzielt.“ Verantwortlich dafür war der lange verletzte Jaden Döbler, der bei seinem knapp 60-minütigen Einsatz eine gute Vorstellung bot.
In einer intensiv geführten und kampfbetonten Partie kippte das Momentum nach dem Seitenwechsel jedoch kurzzeitig. Die Gäste aus Altenholz nutzten eine Schwächephase der Husberger gnadenlos aus. Innerhalb weniger Minuten drehten Mats Ellwanger (62.) mit seinem bereits 6. Saisontreffer als bester Goalgetter der Verbandsliga Ost und der eingewechselte Jakob Mathea (65.) das Ergebnis zugunsten der Gäste zum 1:2.
Doch die Hausherren bewiesen enorme Moral und legten den Schalter umgehend wieder um. „Haben dann aber sofort wieder den Schalter umgelegt. Haben dann dementsprechend das 2:2 gemacht, haben dann kurze Zeit später auch das 3:2 gemacht“, schilderte Syben die furiosen Minuten seines Teams.
Erst drückte Lukas Philipp Bente das Leder zum 2:2-Ausgleich über die Linie (68.), ehe der ebenfalls eingewechselte Philip Omland in der 78. Minute das umjubelte Siegtor zum 3:2 erzielte. Unter dem Strich stand ein Teilerfolg des Willens: „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg, weil wir den Sieg einfach mehr wollten als der Gegner und dann dementsprechend auch die Punkte mitgenommen haben“, resümierte ein zufriedener Thorsten Syben.