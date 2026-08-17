 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Reaktion gezeigt: Aufsteiger Bönebüttel-Hus. schlägt Altenholz mit 3:2

von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser
Philip Omland (SV Bönebüttel-Husberg), der hier gegen Marvin Ehlert (PSV Neumünster) den Ball weggrätscht, erzielt das entscheidende Tor.
Philip Omland (SV Bönebüttel-Husberg), der hier gegen Marvin Ehlert (PSV Neumünster) den Ball weggrätscht, erzielt das entscheidende Tor. – Foto: Olaf Wegerich

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VL Ost Schl.-Holstein
Altenholz
Böneb./Husb.

Der SV Bönebüttel-Husberg hat in der Verbandsliga Ost sein Saisonkonto ausgeglichen. Nach vier Spieltagen steht der Aufsteiger mit zwei Siegen und zwei Niederlagen im gesicherten Mittelfeld. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage im Aufsteigerduell am Dienstagabend bei der TS Einfeld zeigte die Mannschaft von Thorsten Syben im Heimspiel gegen den TSV Altenholz die geforderte Reaktion und behielt am Ende mit 3:2 (1:0) die Oberhand.

Blitzstart und perfekte taktische Einstellung

Die Gastgeber waren von der ersten Minute an hellwach und gingen früh in Front. „Wir haben diesmal bis zum Schluss alles rausgehauen, als Mannschaft agiert und das hat uns dann heute dementsprechend auch die drei Punkte gebracht“, freute sich Trainer Thorsten Syben nach dem Abpfiff. Die Husberger hatten sich taktisch hervorragend auf das Spiel des Gegners eingestellt: „Wir haben, waren sehr gut eingestellt auf die langen Bälle von Altenholz, haben nach einer Minute bereits das 1:0 erzielt.“ Verantwortlich dafür war der lange verletzte Jaden Döbler, der bei seinem knapp 60-minütigen Einsatz eine gute Vorstellung bot.

Kurzer Einbruch nach der Pause und tolle Moral

In einer intensiv geführten und kampfbetonten Partie kippte das Momentum nach dem Seitenwechsel jedoch kurzzeitig. Die Gäste aus Altenholz nutzten eine Schwächephase der Husberger gnadenlos aus. Innerhalb weniger Minuten drehten Mats Ellwanger (62.) mit seinem bereits 6. Saisontreffer als bester Goalgetter der Verbandsliga Ost und der eingewechselte Jakob Mathea (65.) das Ergebnis zugunsten der Gäste zum 1:2.

Mats Ellwanger (TSV Altenholz) machte das halbe Dutzend an Toren voll.
Mats Ellwanger (TSV Altenholz) machte das halbe Dutzend an Toren voll. – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch die Hausherren bewiesen enorme Moral und legten den Schalter umgehend wieder um. „Haben dann aber sofort wieder den Schalter umgelegt. Haben dann dementsprechend das 2:2 gemacht, haben dann kurze Zeit später auch das 3:2 gemacht“, schilderte Syben die furiosen Minuten seines Teams.

Husberger Wille erzwingt den Siegtreffer

Erst drückte Lukas Philipp Bente das Leder zum 2:2-Ausgleich über die Linie (68.), ehe der ebenfalls eingewechselte Philip Omland in der 78. Minute das umjubelte Siegtor zum 3:2 erzielte. Unter dem Strich stand ein Teilerfolg des Willens: „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg, weil wir den Sieg einfach mehr wollten als der Gegner und dann dementsprechend auch die Punkte mitgenommen haben“, resümierte ein zufriedener Thorsten Syben.

Stimmen zum Spiel

Thorsten Syben (Trainer SV Bönebüttel-Husberg)

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
SV Bönebüttel/Husberg
SV Bönebüttel/HusbergBöneb./Husb.
TSV Altenholz
TSV AltenholzAltenholz
3
2
Abpfiff

  • SV Bönebüttel-Husberg: Erik Kühl – Tobias Milz, Fynn Rose, Yannik Wulf, Maxime Vollstedt – Jan-Henrik Grümmer, Jan Lipke – Hannes Schallert, Jaden Döbler (58. Philip Omland), Bo Blöcker – Lukas Bente (69. Niklas Kruse)
  • Trainer: Thorsten Syben
  • TSV Altenholz: Niklas Peper – Lasse Baesler, Paul Siegmund, Leon Pantel, Leewe Erfmann – Eric Hansen (25. Jakob Mathea) – Mats Ellwanger (76. Paul Stegmann), Keyvan Farokhi (90.+3 Tade Jessen), Ole Sonnenberg (46. Linus Hinsch), Niklas Kessler – Malte Marien,
  • Trainer: Nils Lenschau
  • Schiedsrichter: Kjell Liedtke (TuS Hartenholm)
  • Assistenten: Tom-Noah Knöller, Matthias Blumhagen
  • Tore: 1:0 Jaden Nico Döbler (2.), 1:1 Mats Ellwanger (62.), 1:2 Jakob Mathea (65.), 2:2 Lukas Philipp Bente (68.), 3:2 Philip Omland (78.)