Reaktion gezeigt – ASV Dachau ist zurück in der Erfolgsspur

Ab der ersten Minute bestimmten die Dachauer das Spiel: Mehr Ballbesitz, die bessere Spielanlage, Kreativität in der Offensive und eine gute defensive Struktur – der ASV war in allen Belangen überlegen. Folgerichtig das Führungstor in der 18. Minute durch Sebastian Mack, dessen strammer Vollspannschuss zum 1:0 einschlug.

Dachau – Mit einem souveränen 4:1-Erfolg über den TSV Ober- und Unterhaunstadt haben die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau ihre kleine Negativserie gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Matthias Koston zeigte am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Vorstellung.

Nur wenig später erhöhte Tobias Erl nach einer Ecke auf 2:0 (33.). Der ASV blieb am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause: Maximilian Bergner schloss aus 16 Metern zum 3:0 ab (41.).

„Die erste Halbzeit war richtig gut“, lobte Koston. Sein Team hatte die erhoffte Reaktion gezeigt nach der 2:3-Niederlage in Kammerberg vor einer Woche.

Dachauer machen den Gegner nochmal stark

Nach dem Seitenwechsel ließen die Dachauer allerdings nach. „Wir sind viel zu früh vom Gaspedal gegangen und haben prompt die Quittung bekommen“, kritisierte der Trainer. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung verkürzte Florian Diegel für die Gäste auf 3:1 (54.). Spannend wurde es aber nicht mehr, weil Niklas Kiermeier nur zehn Minuten später nach einer Ecke zum 4:1 einköpfte (64.).

Damit war die Begegnung entschieden. Der Aufsteiger aus dem Ingolstädter Ortsteil hatte offensiv keine Mittel mehr, Dachau verwaltete den Vorsprung – ohne auf den fünften Treffer zu gehen. „Mit dem 4:1 haben wir den Deckel draufgemacht. Danach war die Luft raus, in den letzten 30 Minuten ist praktisch nichts mehr passiert“, analysierte Koston. Er konnte damit leben.

ASV-Trainer: „Dreier tut gut“

Nach dem klaren und verdienten Sieg ist der der ASV wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. „Der Dreier tut gut, nach den Spielen in Kammerberg und gegen Moosinning, wo wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben. Jetzt gilt es, weiter Gas zu geben und sich sauber auf München 54 vorzubereiten“, sagte Koston. Auf dem Kunstrasen des Aufsteigers wartet am kommenden Wochenende eine große Herausforderung auf die Dachauer.