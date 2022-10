Reaktion gezeigt!

Nach der ersten Saison-Niederlage in Nied war man gespannt, wie das Marxheimer Team auftreten

würde. Die Antwort wurde sehr schnell offensichtlich, denn insbesondere in der Anfangsphase zeigte

man eine imposante Reaktion auf die ersten Punktverluste.

In den ersten 20 Minuten wurden unsere Gäste aus Hoechst förmlich „aufgefressen“. Man setzte sich

komplett am gegnerischen Strafraum fest und ließ den Hoechstern keine Luft zum atmen,

geschweige denn zu einem produktiven Spielaufbau. Bereits nach 46 Sekunden wurden wir dafür

belohnt, als der Ball in einer unübersichtlichen Strafraumsituation zu Muhamet Aliaj kam und er ihn

aus zehn Metern unhaltbar ins rechte untere Eck setzte (1:0, 1.). In der 3. Minute fand ein weiter

Einwurf von Kai Senftleben, der seit seiner Verletzung im Mai sein erstes Spiel von Beginn an

absolvierte, den Kopf von Marco Giliberto im Fünfmeterraum – und schon stand es 2:0! Die

Marxheimer ließen keine Sekunde locker und hatten Möglichkeiten nahezu im Minutentakt. Fabio

Czerner verzog seinen Schuss aus halbrechter Position hauchzart am langen Pfosten vorbei (10.). Drei

Minuten später klingelte es nach dem nächsten langen Einwurf aber erneut im Hoechster Kasten.

Diesmal war es Aliaj, der Senftlebens Einwurf per Kopf ins kurze Eck setzte (3:0, 13.). In der 20.

Minute ging Niklas Freitag mit einem Zuspiel von Giliberto auf der linken Seite auf und davon, passte

die Kugel von der Grundlinie perfekt in den Rückraum, aber die Direktabnahme von Aliaj zischte

knapp am rechten Pfosten vorbei. Vor dem Marxheimer Tor wurde es nur einmal interessant, als

Keeper Dominic Weiland nach einer etwas zu kurzen Rückgabe in den Pressschlag mit Mohamed

Achchibani gehen musste und in letzter Sekunde klären konnte (33.). Nach Benjamin Bakays

Direktschuss aus 16 Metern, der das linke Eck knapp verfehlte, ging es mit einem mehr als verdienten

3:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit dem überraschenden Anschlusstreffer. Daniel Minn setzte sich in der

rechten Strafraumhälfte geschickt und entschlossen durch, bediente Nahom Berhe, der aus acht

Metern Torentfernung in den linken Winkel zum 3:1 vollendete (47.). Aliaj sorgte direkt vom Anstoß

weg dafür, dass erst gar keine Zweifel am weiteren Spielverlauf aufkamen. Er zog aus halblinker

Position in die Mitte und setzte den Ball mit einem satten 18-Meter-Schuss unhaltbar für Mustafa

Kara in die rechte untere Ecke (4:1, 48.). Es war zwar nun ein wenig mehr „Verwaltungsmodus“ als in

den ersten 30 Minuten, aber das Spiel blieb komplett unter Marxheimer Kontrolle und auch

Torchancen gab es nur vor dem Hoechster Kasten. Die starke Vorarbeit von Freitag und Mohamed

Boyardan verpassten Aliaj und Czerner im Synchronsprung am langen Pfosten (66.). Czerner brachte

Boyardan in eine perfekte Abschlusssituation, aber dessen Schuss flog aus fünf Metern über die

Querlatte (70.). Nachdem Aliajs Kopfball den Außenpfosten küsste (72.) wurde es Czerner nach vielen

Vorlagen über die rechte Seite offensichtlich zu bunt und er suchte selbst den Abschluss. Und zwar

mit Erfolg, denn seinen Vollspannschuss aus acht Metern aus halbrechter Position hämmerte er

unhaltbar zum 5:1-Endstand unter das Tordach (72.).

Der Heimsieg ist vollauf verdient und vielleicht sogar ein wenig zu knapp ausgefallen. Die Basis war

eine extrem entschlossene Anfangsphase, als dem Gegner vom Anpfiff an mit intensivem Pressing

und Dauerdruck klar signalisiert wurde, dass es hier und heute keine Zweifel am Sieger geben wird.

So behauptete man die Tabellenführung und geht voll motiviert in die schwierige zweite Hälfte der

„englischen Woche“.