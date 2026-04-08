Reaktion geglückt

– Foto: Timo Babic

Am vergangenen Ostersamstag standen sich in einem – vor allem in der zweiten Halbzeit – spannenden Spiel der SV 08 Westhausen und der SV EK Veilsdorf gegenüber. Der Heimmannschaft gelang es durch den Sieg, mit den Gästen in der Tabelle gleichzuziehen.

Nach der ernüchternden 2:0-Niederlage in Schalkau begann die Elf von Trainer Haschke die Partie zunächst jedoch nicht verunsichert. Die erste größere Chance vergab Wagenschwanz, der nach einem langen Pass kläglich das Tor verfehlte (8.). Müller war kurz darauf frei durch, legte dann aber viel zu ungenau auf den mitgelaufenen Wagenschwanz ab. Fuchs roch die Situation und klärte souverän (11.).

Das Team vom neuen SV-EK-Trainer Goldschmidt versuchte mit hohem Pressing, den Westhäusern Probleme zu bereiten, scheiterte jedoch zu oft im letzten Drittel des Spielfelds. Hier machte sich ein ums andere Mal bemerkbar, dass etliche Akteure der Gäste fehlten. Einige Fernschüsse von Meyer oder Mitzenheim stellten keine Aufgaben für Bocklitz dar. Gästeverteidiger Kühnhold durfte nach zwei gelben Karten vorzeitig duschen gehen. Bei der zweiten Aktion hatte er den 18-jährigen Debütanten Löffler auf der Außenbahn sträflich festgehalten. Die Partie plätscherte danach bis zur Pause sprichwörtlich vor sich hin. Ohne weitere Highlights ging es in die Halbzeit.