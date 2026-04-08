Reaktion geglückt

Spielbericht der Gastgeber:
Am vergangenen Ostersamstag standen sich in einem – vor allem in der zweiten Halbzeit – spannenden Spiel der SV 08 Westhausen und der SV EK Veilsdorf gegenüber. Der Heimmannschaft gelang es durch den Sieg, mit den Gästen in der Tabelle gleichzuziehen.
Nach der ernüchternden 2:0-Niederlage in Schalkau begann die Elf von Trainer Haschke die Partie zunächst jedoch nicht verunsichert. Die erste größere Chance vergab Wagenschwanz, der nach einem langen Pass kläglich das Tor verfehlte (8.). Müller war kurz darauf frei durch, legte dann aber viel zu ungenau auf den mitgelaufenen Wagenschwanz ab. Fuchs roch die Situation und klärte souverän (11.).
Das Team vom neuen SV-EK-Trainer Goldschmidt versuchte mit hohem Pressing, den Westhäusern Probleme zu bereiten, scheiterte jedoch zu oft im letzten Drittel des Spielfelds. Hier machte sich ein ums andere Mal bemerkbar, dass etliche Akteure der Gäste fehlten. Einige Fernschüsse von Meyer oder Mitzenheim stellten keine Aufgaben für Bocklitz dar. Gästeverteidiger Kühnhold durfte nach zwei gelben Karten vorzeitig duschen gehen. Bei der zweiten Aktion hatte er den 18-jährigen Debütanten Löffler auf der Außenbahn sträflich festgehalten. Die Partie plätscherte danach bis zur Pause sprichwörtlich vor sich hin. Ohne weitere Highlights ging es in die Halbzeit.
Nach dem Pausentee nahm das Spiel an Fahrt auf. Mitzenheim ließ in der 57. Minute mehrere Gegenspieler stehen und traf sehenswert mit Hilfe des Pfostens zum 0:1. Bereits eine Minute später fiel der Ausgleich durch Leipold. Doppelpässe über drei Stationen öffneten die rechte Seite der Gäste. Der Flügelspieler blieb vor Ritter cool und setzte den Ball flach ins linke untere Eck. Veilsdorf bekam Löffler nicht in den Griff. Die Folge war ein Foul im Sechzehner und ein Elfmeter, den Leipold zentral verwandelte (72.).
Bei den Gästen schwanden die Kräfte, Entlastungsangriffe nach vorn gab es kaum noch. Rückkehrer Schmidt (im Sommer aus Heldburg gekommen) besorgte den Endstand (86.). Weikard hatte zuvor mustergültig aufgelegt. Heubach pfiff nach drei zusätzlichen Minuten ab.