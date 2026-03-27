Reaktion gefragt bei der Union - Dynamo weiter auf Punktejagd Zwischen Titeltempo, Verfolgerduellen und Abstiegsnöten wächst die Spannung. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der 21. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bündelt fast alle Konfliktlinien dieser Saison. Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz reist zum angeschlagenen TuS Rheinland Dremmen, Brachelen und Waldenrath treffen in einem Formduell aufeinander, und im Tabellenkeller stehen mehrere Partien bereits unter erheblichem Druck.

King erwartet Reaktion seiner Mannschaft Der Tabellendritte SG Union Würm-Lindern ist gegen den 14. SV Scherpenseel-Grotenrath klar favorisiert, steht nach der überraschenden Niederlage in Karken aber unter besonderer Beobachtung. Trainer Sean King formuliert die Erwartung unmissverständlich: „Ich erwarte jetzt von meiner Mannschaft eine Reaktion nach der jüngsten Niederlage gegen den Tabellenletzten.“ Er verweist zugleich auf die Umstände des Rückschlags, betont aber vor allem die eigenen Versäumnisse: „Deswegen erwarte ich einfach, dass die sich bietenden Chancen konsequent genutzt werden und dumme Fehler, die zu den letzten vier der fünf Gegentore geführt haben, abgestellt werden.“ Für Scherpenseel wäre bereits ein Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Signal.

Pflichtaufgabe mit Warnhinweis - Dynamo beim heimstarken Dremmen gefordert

Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz reist mit makelloser Bilanz zum Sechsten TuS Rheinland Dremmen, der zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen geholt hat. Gerade darin sieht Trainer Hueseyin Bozkurt eine Gefahr: „Mit Dremmen erwartet uns allerdings ein Gegner, der aktuell auf Platz sieben steht und trotz zuletzt nur eines Punktes aus den vergangenen drei Spielen nicht zu unterschätzen ist. Gerade solche Phasen machen Mannschaften oft gefährlich, weil sie unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis brauchen.“ Bozkurt erinnert zudem an die Qualität des Gegners auf eigenem Platz und mahnt Konzentration, Disziplin und Zweikampfstärke an; sein Ziel formuliert er eindeutig: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen unsere Tabellenführung weiter festigen und mit einer starken Leistung in das nächste Spiel gehen.“ Dremmen kann mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte stabilisieren, Dynamo dagegen würde den Titelkurs weiter absichern.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TuS Rheinland Dremmen Dremmen FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 live PUSH