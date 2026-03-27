 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Reaktion gefragt bei der Union - Dynamo weiter auf Punktejagd

Zwischen Titeltempo, Verfolgerduellen und Abstiegsnöten wächst die Spannung.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der 21. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bündelt fast alle Konfliktlinien dieser Saison. Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz reist zum angeschlagenen TuS Rheinland Dremmen, Brachelen und Waldenrath treffen in einem Formduell aufeinander, und im Tabellenkeller stehen mehrere Partien bereits unter erheblichem Druck.

King erwartet Reaktion seiner Mannschaft

Der Tabellendritte SG Union Würm-Lindern ist gegen den 14. SV Scherpenseel-Grotenrath klar favorisiert, steht nach der überraschenden Niederlage in Karken aber unter besonderer Beobachtung. Trainer Sean King formuliert die Erwartung unmissverständlich: „Ich erwarte jetzt von meiner Mannschaft eine Reaktion nach der jüngsten Niederlage gegen den Tabellenletzten.“ Er verweist zugleich auf die Umstände des Rückschlags, betont aber vor allem die eigenen Versäumnisse: „Deswegen erwarte ich einfach, dass die sich bietenden Chancen konsequent genutzt werden und dumme Fehler, die zu den letzten vier der fünf Gegentore geführt haben, abgestellt werden.“ Für Scherpenseel wäre bereits ein Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Signal.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
15:00

Pflichtaufgabe mit Warnhinweis - Dynamo beim heimstarken Dremmen gefordert

Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz reist mit makelloser Bilanz zum Sechsten TuS Rheinland Dremmen, der zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen geholt hat. Gerade darin sieht Trainer Hueseyin Bozkurt eine Gefahr: „Mit Dremmen erwartet uns allerdings ein Gegner, der aktuell auf Platz sieben steht und trotz zuletzt nur eines Punktes aus den vergangenen drei Spielen nicht zu unterschätzen ist. Gerade solche Phasen machen Mannschaften oft gefährlich, weil sie unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis brauchen.“ Bozkurt erinnert zudem an die Qualität des Gegners auf eigenem Platz und mahnt Konzentration, Disziplin und Zweikampfstärke an; sein Ziel formuliert er eindeutig: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen unsere Tabellenführung weiter festigen und mit einer starken Leistung in das nächste Spiel gehen.“ Dremmen kann mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte stabilisieren, Dynamo dagegen würde den Titelkurs weiter absichern.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00live

Heimspiel mit offenem Ausgang - Brachelen trifft auf das formstarke Waldenrath

Der Vierte SV Brachelen empfängt mit Viktoria Waldenrath-Straeten den Tabellenfünften zu einem der interessantesten Spiele des Wochenendes. Brachelens Trainer Danny Fäuster warnt ausdrücklich: „Wir treffen am Sonntag gegen Waldenrath auf eine sehr formstarke Mannschaft. Sie haben vier von fünf Rückrundenspielen gewinnen können, teilweise sogar deutlich.“ Gleichzeitig verweist er auf die eigene Qualität und auf das Ziel, „zu Hause als Sieger vom Platz“ zu gehen, um den Kontakt zu Rang zwei zu halten. Waldenraths Trainer Michel Noethlichs kündigt ein selbstbewusstes, aber kontrolliertes Auftreten an: „Wenn wir an diesem Tag alles abrufen können und die Leistungen der letzten Wochen bestätigen, wird’s schwer für Brachelen.“

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
15:15

Weitere Spiele am Wochenende:

Mi., 22.04.2026, 19:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
19:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Breberen
SV BreberenBreberen
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:15

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
15:00live