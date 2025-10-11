Reaktion gefordert – Ismaning will 1:7-Debakel vergessen machen

Nach der hohen Niederlage in Landsberg steht für Ismaning das wichtige Heimspiel gegen Aufsteiger Hauzenberg an, der auf einem Abstiegsplatz steht.

Ismaning – Wenn Fußballer so richtig abgeschossen wurden, sind sie im nächsten Spiel nicht der angenehmste Gegner. Im Fall des FC Ismaning könnte das 1:7-Debakel in Landsberg helfen, die Sinne für den extrem wichtigen Kick gegen Sturm Hauzenberg (Samstag, 14 Uhr) noch einmal zu schärfen.

Der niederbayerische Aufsteiger hat sich von Beginn an sehr schwer getan bei seinem Bayernliga-Debüt. Neun von zwölf Spielen hat er verloren und mit sieben Punkten steht er auf dem direkten Abstiegsplatz. Mit 15 Zählern hat der FC Ismaning die doppelte Ausbeute bislang und Hauzenberg ist eine der Mannschaften, die man besiegen muss, um die Abstiegszone auf Abstand zu halten.

Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi hält sich nicht mehr lange mit Landsberg auf, „weil das jetzt ein ganz anderes Spiel wird“. Landsberg habe fußballerisch einen Kader, mit dem nur ganz wenige Vereine mithalten können. In der Analyse kam er dann zu dem Ergebnis, dass Ballverluste bei eigenen Angriffen den Ismaningern immer wieder zum Verhängnis wurden.

Deshalb sollte man im Heimspiel gegen Hauzenberg darauf achten, nicht zu umständlich zu spielen und den Abschluss zu suchen. Selbst wenn der Ball dann einmal in der Walachei oder im Nachbargarten landet, gibt es keine Konterchance für den Gegner.

Favoritenrollle ist eigentlich klar

Klar ist aber auch, dass Hauzenberg bei allem Respekt nicht die unfassbare Umschaltqualität wie der Tabellenzweite Landsberg hat. Die Niederbayern haben in ihren bisherigen zwölf Spielen gerade einmal acht Tore geschossen und das ist der Liga-Minuswert. Mit so einer ähnlichen Torausbeute hatten sich die Ismaninger in der Vorrunde der vergangenen Saison noch durch die Bayernliga durchgemauert. Nun hat der FC Ismaning die Aufgabe gegen den nicht ganz so stürmischen FC Sturm Hauzenberg die taktischen Fesseln des Spiels zu durchschlagen.

Nun gegen Hauzenberg ist Ismaning der gestandene Bayernligist und der Favorit, der das Spiel machen möchte. Für diesen wichtigen Kick könnte die Revanchelust nach Landsberg auch noch gut reinpassen. „Unsere weiße Weste ist in der letzten Woche ziemlich dreckig geworden“, sagt Muriqi. Von seiner Mannschaft erwartet er mehr Überzeugung mit dem Ball in den eigenen Reihen und die konsequentere Suche nach dem Torabschluss.

In der Ismaninger Elf wird es nach Landsberg auch die eine oder andere Änderung geben. Was genau Muriqi ausgebrütet hat, behält er noch für sich. Aktuell können die Ismaninger fast aus dem Vollen schöpfen und haben in allen Mannschaftsteilen mehrere spannende Optionen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: da Silva-Pötzinger (Retzer) – Liuzza, Weber, Wild (Maxhuni), Di Rosa – Streibl, Kozica, Kübler, P. Kuhn (Thies), Scherbyna – Cazorla.