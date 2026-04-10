Reaktion gefordert: Fürstenried vor schwieriger Auswärtsaufgabe

3 Punkte im blick gegen FC Teutonia die gegen den Tabellenführer gewonnen haben – Foto: Julian Holzner

Nach der Niederlage gegen 1860 war die Stimmung gedrückt, aber ich spüre, dass die Jungs wieder voll da sind. Wir haben noch sieben wichtige Wochen vor uns und wollen jetzt gemeinsam den nächsten Schritt machen – und der beginnt mit einem Sieg gegen Teutonia.“

Der FC Fürstenried reist mit einer klaren Zielsetzung an: Nach der Niederlage im letzten Spiel gegen TSV 1860 München III soll unbedingt eine Reaktion gezeigt werden. Gleichzeitig geht es darum, im Rennen um den zweiten Tabellenplatz – und damit die Relegation – weiter Druck auszuüben.

Doch auch der Gastgeber, der FC Teutonia München, hat einiges vor. Im Abstiegskampf stehend, zählt aktuell jeder Punkt. Entsprechend motiviert wird die Mannschaft in die Partie gehen.

Mit dem Sieg gegen den Tabellenführer FC Kosova München hat Teutonia zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Dieser Erfolg dürfte für ordentlich Rückenwind sorgen und zeigt gleichzeitig die Qualität, die in der Mannschaft steckt.

Gerade in solchen Situationen sind Teams oft besonders gefährlich: Selbstvertrauen, Kampfgeist und die klare Ausgangslage im Tabellenkeller machen Teutonia zu einem unangenehmen Gegner.

Klare Spielidee: Fürstenried setzt auf eigenen Stil

Für den FC Fürstenried wird es entscheidend sein, sich nicht vom Gegner den Rhythmus aufzwingen zu lassen. Stattdessen soll das eigene Spiel im Vordergrund stehen: kontrolliertes Kurzpassspiel, klare Strukturen und vor allem das schnelle Spiel in die Tiefe, um frühzeitig zu Abschlusssituationen zu kommen.

Gleichzeitig gilt es, die Stärken des Gegners konsequent zu neutralisieren. Teutonia ist vor allem bei Standards und im Umschaltspiel gefährlich – genau hier ist höchste Aufmerksamkeit gefragt.

Mentalität gefragt: Ein Spiel mit viel Intensität

Alles deutet auf eine intensive Partie hin. Viele Zweikämpfe, wenig Raum und ein hoher Einsatz auf beiden Seiten werden das Spiel prägen. Unabhängig davon, ob auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird, muss Fürstenried die richtige Einstellung auf den Platz bringen.

Im Team ist die Entschlossenheit spürbar: Die Mannschaft will die geforderte Reaktion zeigen und ist überzeugt davon, die nötige Qualität dafür zu haben – sowohl individuell als auch im Kollektiv.

Ziel klar definiert: Drei Punkte für den Anschluss nach oben

Am Ende ist die Marschroute klar: Der FC Fürstenried will die drei Punkte mitnehmen, um weiterhin im Rennen um die oberen Plätze zu bleiben. Gleichzeitig weiß man um die Schwierigkeit der Aufgabe.

Wenn es gelingt, die eigenen Stärken konsequent auf den Platz zu bringen und als geschlossene Einheit aufzutreten, stehen die Chancen gut, die wichtige Auswärtshürde zu meistern.

Trainer Tufan Lacin:

„Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel. Teutonia kommt mit viel Rückenwind aus dem Sieg gegen Kosova und hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt. Uns ist bewusst, dass sie vor allem über Standards und ihr Umschaltspiel sehr gefährlich sind – genau das müssen wir konsequent verteidigen.

Das Hinspiel liegt schon eine Weile zurück, jetzt treffen wir erneut aufeinander und wissen, was uns erwartet. Gleichzeitig kennen wir aber auch unsere eigenen Stärken. Wenn wir unsere Qualität und unsere Abläufe auf den Platz bringen, sind wir absolut in der Lage, dieses Spiel für uns zu entscheiden.

Natürlich wollen wir die drei Punkte holen, um oben dran zu bleiben. Der Fokus liegt für uns aber zunächst darauf, eine gute Leistung zu zeigen, strukturiert zu spielen und dem Gegner möglichst wenig Räume zu geben.

Nach der Niederlage gegen 1860 war die Stimmung gedrückt, aber ich spüre, dass die Jungs wieder voll da sind. Wir haben noch sieben wichtige Wochen vor uns und wollen jetzt gemeinsam den nächsten Schritt machen – und der beginnt mit einem Sieg gegen Teutonia.“