Reaktion gefordert

Am Sonntag (15:30 Uhr) empfängt unsere erste Mannschaft den FC Pesch im KBS. Unsere U23 empfängt RW Ahrem – die U21 spielt gegen den Horremer SV II.

Sportlich wie mental verspricht das Spiel gegen Pesch einiges – denn während unsere Zwanziger auf die schmerzhafte Niederlage in Düren (3:4) antworten , wollen reist Pesch mit Rückenwind an, nachdem ihnen zuletzt der erste Saisonsieg gelungen ist. Trainer Okan Özbay macht keinen Hehl daraus, was er von seiner Mannschaft erwartet: „Wir müssen die Basics, über die man so gern spricht, auf den Platz bringen – vor allem unsere Prinzipien, also Intensität, Aggressivität, Geschlossenheit gegen den Ball.“