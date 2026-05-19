Reaktion des SC Düdingen - 5:0 gegen den Luzerner SC

Kantersieg für den SC Düdingen – Foto: SC Düdingen Presse

Am 19. Spieltag empfingen die Frauen des SC Düdingen den Luzerner SC. Die Gäste erwischten den besseren Start und setzten das Heimteam in den ersten 15 Minuten mit viel Engagement unter Druck. Düdingen war zunächst vor allem defensiv gefordert, löste die Situationen jedoch souverän und abgeklärt.

Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Düdingerinnen immer mehr die Kontrolle. Der Ball lief ruhig und sicher durch die eigenen Reihen und durch gezielte Tempowechsel wurde das Heimteam zunehmend gefährlicher. Der verdiente Führungstreffer fiel schliesslich durch Lena Schneuwly: Nach einer starken Aktion von Lena Hirter über die rechte Seite und einem Rückpass zog die aufgerückte Aussenverteidigerin aus rund 18 Metern ab und traf sehenswert unter die Latte zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken dominierte Düdingen die Partie nun klar und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach einem Eckball landete der Ball über Umwege bei Melissa Macheret, die souverän einschob.

Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeberinnen genau dort weiter. Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff setzte Mona Hunziker mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck das 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.

Die späteren Einwechslungen brachten nochmals zusätzlichen Schwung. Jokerin Lucie Piller erhöhte nach knapp 70. Minuten mit einem satten Flachschuss im kurzen Eck auf 4:0, ehe Léana Monnard nach einem Abpraller den Schlusspunkt zum 5:0 setzte.

Von Luzern kam offensiv aus dem Spiel heraus über die ganze Länge gesehen wenig. Die Düdinger Defensive um Michelle Herren verteidigte konzentriert und liess keine gefährlichen Chancen zu.

Der Sieg war auch in dieser Höhe absolut verdient und tat nach den zuletzt schwierigen und oft knappen Spielen besonders gut. Düdingen zeigte wieder attraktiven Kombinationsfussball, blieb ohne Gegentor und möchte den Schwung nun in die letzten drei Saisonspiele mitnehmen.