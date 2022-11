Reaktion auf Talfahrt: Quartett kehrt zum FC Huttingen zurück

Der 29 Jahre alte Torhüter Bruder war 2020 zum TuS gewechselt und absolvierte dort bisher 21 Bezirksliga-Partien. Teamkollege Lauber hatte den FCH bereits 2016 nach Efringen-Kirchen verlassen. In der ersten Mannschaft stehen für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler insgesamt 97 Partien in der Bezirks- und Landesliga. Mittelfeldakteur Weber hatte im Sommer 2021 das FCH-Dress gegen das TuS-Trikot getauscht. Seitdem stehen für den 24-Jährigen in 38 Bezirksliga-Einsätzen acht Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Mit Höferlin kehrt schließlich ein dritter Mittelfeldspieler an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seit seinem Wechsel im Januar 2020 war der 24-Jährige Stammkraft in Schliengen und feierte mit den Sportfreunden in diesem Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga.

Ihre Qualitäten und Erfahrung sollen die vier FCH-Eigengewächse in der Rückrunde nun beim B-Kreisligisten einbringen. „Perspektivisch möchte man für die Zukunft wieder eine junge, schlagfertige Mannschaft zusammenstellen. Mit diesen vier Neuzugängen, setzt man dafür ein klares Ausrufezeichen“, hieß es seitens des FC Huttingen.