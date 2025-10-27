Reaktion auf hohe Niederlage geglückt: FCO-Frauen zerlegen FC Forstern II

Nach der Klatsche gegen die SpVgg Röhrmoos haben sich die Frauen des FC Oberau eindrucksvoll zurückgemeldet und den FC Forstern II zerlegt.

Die Fußballerinnen des FC Oberau haben sich mit ihrem 5:0-Heimsieg über den FC Forstern II eindrucksvoll nach der 2:7-Pleite bei der SpVgg Röhrmoos rehabilitiert.

Das lag auch daran, dass Trainer Winfried Schnitzler diesmal auf 15 Spielerinnen setzen konnte – zuletzt waren es gerade einmal elf gewesen. Mit voller Kapelle war deutlich mehr Zug in der Partie, obwohl sich Abwehrspielerin Antonia Stichaner noch beim Aufwärmen verletzt hatte. Nach sechs Minuten brachte Lena Baur den FCO bereits in Führung.