Reaktion auf hohe Niederlage geglückt: FCO-Frauen zerlegen FC Forstern II

Die Fußballerinnen des FC Oberau haben sich mit ihrem 5:0-Heimsieg über den FC Forstern II eindrucksvoll nach der 2:7-Pleite bei der SpVgg Röhrmoos rehabilitiert.
Das lag auch daran, dass Trainer Winfried Schnitzler diesmal auf 15 Spielerinnen setzen konnte – zuletzt waren es gerade einmal elf gewesen. Mit voller Kapelle war deutlich mehr Zug in der Partie, obwohl sich Abwehrspielerin Antonia Stichaner noch beim Aufwärmen verletzt hatte. Nach sechs Minuten brachte Lena Baur den FCO bereits in Führung.
Doch dann verpasste es das Team, nachzulegen. Der Coach brachte mit Julia Arndt frischen Wind und wechselte damit den endgültigen Sieg ein. „Mit ihrem Doppelpack hat sie schließlich das Spiel entschieden.“ Sie traf nach 56 und 74 Minuten. Zuvor war Baur ebenfalls ihr zweiter Treffer gelungen. Den fünften Treffer steuerte Molly Kabamooli in der 84. Minute bei. Am meisten freute sich Schnitzler, dass alle Tore des Tabellensechsten super herausgespielt worden waren. „Ich bin stolz auf meine Mädels. Sie haben sich nach der hohen Niederlage nicht aus dem Konzept bringen lassen und die Zuschauer zufrieden nach Hause geschickt.“