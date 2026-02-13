Reaktion auf Heidenheim gefragt – neuer Anlauf gegen den BVB

– Foto: NFV

Nach dem Fehlstart in Heidenheim steht für die U19 des VfL Wolfsburg die nächste Bewährungsprobe an. Am Samstag, 14. Februar, empfängt die Mannschaft von Niklas Bräuer Borussia Dortmund im AOK Stadion. Anstoß ist um 12 Uhr. Es ist das erste Heimspiel der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga – und zugleich die Gelegenheit, die Niederlage vom vergangenen Wochenende sportlich zu beantworten.

Intern habe man das 0:1 in Heidenheim sachlich aufgearbeitet, betont Bräuer. Die Analyse sei konstruktiv verlaufen, die Mannschaft habe das Spiel eingeordnet und sehe sich in ihrer Entwicklung bestätigt. Der Eindruck, dass mehr möglich gewesen wäre, überwiege. Entsprechend entschlossen gehe man nun in die nächste Aufgabe.

Seltene Vergleiche auf U19-Ebene

Mit Borussia Dortmund wartet ein Gegner, dem die Wolfsburger auf dieser Altersstufe bislang nur selten begegnet sind. Drei Duelle sind verzeichnet: ein Pokalspiel im Jahr 2008 sowie zwei Halbfinal-Begegnungen in der Meisterschaftsendrunde 2017. In allen drei Fällen behielt der BVB die Oberhand.