Reaktion auf Heidenheim gefragt – neuer Anlauf gegen den BVB

Nach dem Fehlstart in Heidenheim steht für die U19 des VfL Wolfsburg die nächste Bewährungsprobe an. Am Samstag, 14. Februar, empfängt die Mannschaft von Niklas Bräuer Borussia Dortmund im AOK Stadion. Anstoß ist um 12 Uhr. Es ist das erste Heimspiel der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga – und zugleich die Gelegenheit, die Niederlage vom vergangenen Wochenende sportlich zu beantworten.
Intern habe man das 0:1 in Heidenheim sachlich aufgearbeitet, betont Bräuer. Die Analyse sei konstruktiv verlaufen, die Mannschaft habe das Spiel eingeordnet und sehe sich in ihrer Entwicklung bestätigt. Der Eindruck, dass mehr möglich gewesen wäre, überwiege. Entsprechend entschlossen gehe man nun in die nächste Aufgabe.
Mit Borussia Dortmund wartet ein Gegner, dem die Wolfsburger auf dieser Altersstufe bislang nur selten begegnet sind. Drei Duelle sind verzeichnet: ein Pokalspiel im Jahr 2008 sowie zwei Halbfinal-Begegnungen in der Meisterschaftsendrunde 2017. In allen drei Fällen behielt der BVB die Oberhand.
Auch diesmal reist Dortmund mit Rückenwind an. Zum Auftakt der Hauptrunde gewann der BVB sein Heimspiel gegen Holstein Kiel mit 3:2. Bräuer erwartet daher eine Partie mit hoher individueller Klasse und taktischer Disziplin. Dortmund verfüge über viel Spielqualität und sei strukturell klar ausgebildet.
Gleichzeitig formuliert der Wolfsburger Trainer den eigenen Anspruch deutlich. Im heimischen Stadion wolle man das Spiel aktiv gestalten, Präsenz zeigen und die eigenen Stärken konsequent einbringen. Ziel ist es, die ersten Punkte der Hauptrunde einzufahren und den Anschluss in der Gruppe nicht frühzeitig zu verlieren.