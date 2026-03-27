Reagiert Altwarmbüchen auf das Kirchrode-Debakel?

– Foto: Clemens Budde

Zwischen dem Tabellenletzten und dem ambitionierten Absteiger aus Lehrte geht es am Sonntag nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, wie TuS Altwarmbüchen die schmerzhafte 0:4-Pleite vom vergangenen Spieltag verarbeitet hat.

Bei Sebastian Schmidt, Trainer von TuS Altwarmbüchen, sitzt der Frust nach dem desolaten Auftritt in Kirchrode tief. Entsprechend deutlich fällt seine Ansage vor dem Heimspiel aus: „Nach der peinlichen Niederlage gegen Kirchrode erwarte ich nun eine Reaktion. Hierbei geht es nicht mal mehr um den Klassenerhalt, sondern um den Charakter des Teams! Wie reagiert jeder einzelne Spieler auf die Nichtleistung von letzter Woche!“ Der Coach macht unmissverständlich klar, dass die Mannschaft nach der 0:4-Niederlage in der Pflicht steht. „Wir können es uns nicht mehr leisten, solche Leistungen abzugeben und blicken jetzt lieber von Spiel zu Spiel. Die Jungs hatten jetzt eine Woche Zeit, den Kopf frei zu bekommen. Wir werden sehen, was rauskommt...“

Am 25. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt TuS Altwarmbüchen am Sonntag um 15 Uhr den FC Lehrte. Die Ausgangslage ist klar: Der Gastgeber steht mit nur elf Punkten aus 19 Spielen auf Rang 17 und damit am Tabellenende, während FC Lehrte als Tabellenneunter mit 31 Zählern deutlich gefestigter in dieses Duell geht. Auch das Hinspiel spricht für die Gäste, die sich im ersten Aufeinandertreffen mit 3:0 durchsetzten.

Der Druck liegt damit vor allem bei den Gastgebern. Die Niederlage beim zuvor ebenfalls tief im Tabellenkeller steckenden TSV Kirchrode war ein schwerer Rückschlag. Dass Othman Saleh dabei doppelt traf und TuS Altwarmbüchen über weite Strecken chancenlos blieb, verschärfte die ohnehin angespannte Lage zusätzlich. Nun soll vor eigenem Publikum eine Reaktion folgen.

Der FC Lehrte reist dagegen mit Rückenwind an. Das 3:0 gegen TuS Kleefeld war ein überzeugendes Signal. Nach torloser erster Hälfte sorgten Finn Jüttner, Morries Amponsah und Bilind Al Huseyin mit ihren Treffern für einen verdienten Heimsieg. Die Gäste haben sich damit im gesicherten Mittelfeld festgesetzt und dürften mit entsprechend breiter Brust nach Altwarmbüchen fahren.

Tabellarisch ist die Rollenverteilung deshalb eindeutig: TuS Altwarmbüchen kämpft ums sportliche Überleben, FC Lehrte kann mit einem weiteren Sieg den Abstand zur Gefahrenzone weiter vergrößern. Gerade deshalb wird es für die Hausherren entscheidend sein, von Beginn an eine andere Körpersprache zu zeigen als zuletzt in Kirchrode. Schmidt hat den Fokus bewusst weg von der reinen Punkteausbeute hin zur Mentalitätsfrage verschoben.

Für FC Lehrte bietet die Partie die Chance, den positiven Trend zu bestätigen und gegen den Tabellenletzten nachzulegen. Für TuS Altwarmbüchen ist es dagegen ein Spiel, in dem sich zeigen soll, ob die Mannschaft nach dem Tiefschlag der Vorwoche noch einmal aufstehen kann.