Re-Start nach Maß Der ZFC hat am Sonntag, dem 22.02.2026, durch einen verdienten 4:0-Sieg über keinen Geringeren als den Tabellenvierten FSV Zwickau eine echte Duftmarke gesetzt. von J. Kaltofen / ZFC · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tanja Kaltofen

Dabei zeigte sich die Mannschaft äußerst effektiv und legte vor allem kämpferisch eine tadellose Leistung hin. Florian Hansch hatte den ZFC in einer Zwickauer Druckphase in Führung gebracht, die Eric Stiller kurz vor der Halbzeit im Anschluss an einen Eckball mit einem Kopfballtreffer ausbauen konnte. Nach dem Seitenwechsel versuchten die favorisierten Gäste alles, um noch einmal zurückzukommen, hatten auch einige gute Möglichkeiten, doch sie bissen sich an dem gutstehenden Zipsendorfer Abwehrbollwerk immer wieder die Zähne aus. Andy Trübenbach erzielte mit seinem Freistoßtreffer zum 3:0 in der 86. Spielminute die Vorentscheidung, und Florian Hansch machte mit seinem 4:0 in der regulären Schlussminute endgültig den Deckel drauf. BERICHT von Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz

1.013 Zuschauer, darunter der überwiegende Teil aus Zwickau, waren gekommen, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FSV Zwickau zu sehen. Es gab von Beginn an kein Abtasten, und beide Mannschaften hatten schon früh ein, zwei gute Offensivmomente. Der ZFC hatte dann die erste gute Torannäherung: Florian Hansch prüfte FSV-Keeper Lucas Hiemann, der zur Ecke klären konnte (5.). Nach und nach versuchten die favorisierten Gäste, aktiver zu werden. Nach 22 Minuten jubelte erstmals der lautstarke Zwickauer Anhang. Eine lange Hereingabe vor das Zipsendorfer Tor drückte Cemal Sezer über die Linie, stand dabei jedoch im Abseits. Die Gäste versuchten weiter, spielerisch Druck aufzubauen, doch die Zipse-Abwehr stand sicher. Nach einer halben Stunde hatte der ZFC etwas Glück: Wieder war es Cemal Sezer, der diesmal das Leder mit einem Schuss aus der Drehung knapp am Zipsendorfer Tor vorbeisetzte (30.). In der 36. Spielminute ging es dann schnell – und wenn es schnell geht, wird es bei den Kickern des ZFC meist gefährlich. Andy Trübenbach schickte David Pfeil, der sich gut durchsetzte und das Leder nach innen brachte, wo Florian Hansch goldrichtig stand und zum 1:0 einschieben konnte. Viele erwarteten nun eine Reaktion der Gäste. Doch bis auf einige Distanzschüsse, die die Abwehr inklusive Keeper Lukas Sedlak vor keinerlei Probleme stellten, war wenig zu vermerken. Als bereits alle auf den Pausenpfiff warteten, gab es noch einen Eckball für den ZFC. Geburtstagskind und Zipse-Kapitän René Eckardt brachte das Leder scharf nach innen, wo Eric Stiller zur Stelle war und artistisch zum 2:0 einköpfte (45.+2). Dann war Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Zwickauer besser aus der Kabine und drückten auf den Anschlusstreffer. Die Zipse verteidigte clever, bis in der 51. Minute plötzlich Veron Dobruna frei durch war und auf Lukas Sedlak zumarschierte. Mit einer Wahnsinnsparade vereitelte dieser die Riesenchance, der Nachschuss ging über das Tor. Wäre hier das 2:1 gefallen, hätte das Spiel eine andere Dynamik bekommen können. Die Gäste blieben dran und aktiv, doch nach und nach ließ der Druck nach. Zwar hatte Joshua Putze mit einem schönen Schuss noch eine gute Möglichkeit, doch die Kugel zischte knapp am Zipsendorfer Tor vorbei. Den Rest verteidigte die Mannschaft aufopferungsvoll oder die Abschlüsse der Gäste gingen daneben. In der Folge wechselten beide Teams. Für den ZFC kam unter anderem Luis Fischer in die Partie und hatte direkt die Gelegenheit zur Vorentscheidung: Nach einem Umschaltmoment bekam er mustergültig die Kugel serviert, verfehlte das Tor jedoch knapp (82.). Vier Minuten später gab es einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Andy Trübenbach legte sich den Ball zurecht, und als die komplette Zwickauer Mauer hochsprang, zirkelte er den Ball darunter hindurch zum 3:0 (86.). Doch damit war noch nicht Schluss. In der 90. Minute legte Kapitän René Eckardt – ob gewollt oder nicht – perfekt für Florian Hansch auf, der sogar noch auf 4:0 erhöhte. Wenige Minuten später pfiff Schiedsrichter Tim Gerstenberger die Partie ab. Damit holte der ZFC drei weitere wichtige Punkte.

Fazit: Mit einem 4:0-Sieg gegen den Tabellenvierten hatte im Vorfeld kaum jemand gerechnet. Nach der langen Pflichtspielpause wusste niemand so recht, wo die Mannschaft steht. Umso bemerkenswerter war vor allem die kämpferische Leistung – eine echte Zipsendorfer Galavorstellung. Der ZFC ist nun Tabellenelfter und hat weitere Punkte auf die gefährliche Zone gutgemacht. Die Zwickauer wird diese Niederlage jedoch nicht aus der Bahn werfen; sie zählen weiterhin zu den Spitzenmannschaften der Liga. Für den ZFC geht es nächste Woche mit dem Auswärtsspiel gegen Zehlendorf weiter. In der vergangenen Saison wurde noch im „Wohnzimmer“ Ernst-Reuter-Stadion gespielt, diesmal findet die Partie voraussichtlich in Lichterfelde statt. Der Anstoß soll am Sonntag, dem 01.02.2026, um 14 Uhr erfolgen.