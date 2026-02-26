Re-Start der Kreisliga! Sieben Duelle am Sonntag

– Foto: Friedhelm Brauner

Endlich rollt der Ball wieder in der Kreisliga Braunschweig. Am Sonntag sind alle 14 Teams im Einsatz und die Duelle haben es in sich. Wir schauen auf den 14. Spieltag.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia FC Wenden FC Wenden II 15:00 PUSH

Olympia steht am Tabellenende und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Wenden II reist mit acht Punkten Vorsprung an und gewann das Hinspiel knapp mit 2:1. Für Olympia ist es eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt, während Wenden den Abstand nach unten weiter ausbauen möchte.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu TV Mascherode 1919 Mascherode 13:00 PUSH

Die Rollen scheinen klar verteilt: Leu ist Zwölfter und in der Heimtabelle sogar Letzter. Mascherode reist als Tabellenzweiter an und ist auswärts noch ungeschlagen. Das Hinspiel endete deutlich mit 7:0 für den TVM, zudem gab es in den letzten fünf direkten Duellen vier Siege für Mascherode bei einem Remis. Alles spricht für den Favoriten, doch gerade im Tabellenkeller kann es Überraschungen geben.

So., 01.03.2026, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim RSV Braunschweig RSV Braunsch 11:15 PUSH

Stöckheim geht mit sechs Punkten Vorsprung in die Partie, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Das Hinspiel endete 1:1. Ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieses Duells unterstreicht. Während Stöckheim den Anschluss nach oben halten möchte, braucht der RSV Zähler, um sich weiter vom Tabellenkeller zu distanzieren.

Melverode geht als Siebter ins Rennen und konnte das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Auffällig: In den letzten sechs direkten Duellen blieb Lehndorf ohne Sieg. Als Tabellendreizehnter steht der Gast unter Zugzwang, will er nicht weiter in Richtung Kreisklasse rutschen.

Tabellenführer Rot-Weiß empfängt den Sechsten aus Kralenriede. Das Hinspiel gewann RW mit 3:0. Allerdings konnte Kralenriede im Pokal im Oktober mit 3:2 gewinnen. Ein Ergebnis, das dem Duell eine besondere Note verleiht. Rot-Weiß will die Spitzenposition verteidigen, während Kralenriede beweisen möchte, dass sie dem Ligaprimus erneut ein Bein stellen können.

Für Lamme II zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Als Tabellenelfter ist der Druck spürbar, während Weddel als Vierter oben dranbleiben will. Das Hinspiel gewann Weddel mit 3:1 – entsprechend geht der Gast favorisiert in die Partie.

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw II TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 12:00 PUSH