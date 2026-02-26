 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Re-Start der Kreisliga! Sieben Duelle am Sonntag

Macht Kralenriede es erneut?

von Noah Kies · Heute, 18:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

Endlich rollt der Ball wieder in der Kreisliga Braunschweig. Am Sonntag sind alle 14 Teams im Einsatz und die Duelle haben es in sich. Wir schauen auf den 14. Spieltag.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia Braunschweig
FC Wenden
FC Wenden II
15:00

Olympia steht am Tabellenende und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Wenden II reist mit acht Punkten Vorsprung an und gewann das Hinspiel knapp mit 2:1. Für Olympia ist es eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt, während Wenden den Abstand nach unten weiter ausbauen möchte.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu Braunschweig
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919
13:00

Die Rollen scheinen klar verteilt: Leu ist Zwölfter und in der Heimtabelle sogar Letzter. Mascherode reist als Tabellenzweiter an und ist auswärts noch ungeschlagen. Das Hinspiel endete deutlich mit 7:0 für den TVM, zudem gab es in den letzten fünf direkten Duellen vier Siege für Mascherode bei einem Remis. Alles spricht für den Favoriten, doch gerade im Tabellenkeller kann es Überraschungen geben.

So., 01.03.2026, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV Stöckheim
RSV Braunschweig
RSV Braunschweig
11:15

Stöckheim geht mit sechs Punkten Vorsprung in die Partie, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Das Hinspiel endete 1:1. Ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieses Duells unterstreicht. Während Stöckheim den Anschluss nach oben halten möchte, braucht der RSV Zähler, um sich weiter vom Tabellenkeller zu distanzieren.

So., 01.03.2026, 13:45 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSV
13:45

Melverode geht als Siebter ins Rennen und konnte das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Auffällig: In den letzten sechs direkten Duellen blieb Lehndorf ohne Sieg. Als Tabellendreizehnter steht der Gast unter Zugzwang, will er nicht weiter in Richtung Kreisklasse rutschen.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß Braunschweig
SV Kralenriede
SV Kralenriede
14:00

Tabellenführer Rot-Weiß empfängt den Sechsten aus Kralenriede. Das Hinspiel gewann RW mit 3:0. Allerdings konnte Kralenriede im Pokal im Oktober mit 3:2 gewinnen. Ein Ergebnis, das dem Duell eine besondere Note verleiht. Rot-Weiß will die Spitzenposition verteidigen, während Kralenriede beweisen möchte, dass sie dem Ligaprimus erneut ein Bein stellen können.

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania Lamme
VfR Weddel
VfR Weddel
12:30

Für Lamme II zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Als Tabellenelfter ist der Druck spürbar, während Weddel als Vierter oben dranbleiben will. Das Hinspiel gewann Weddel mit 3:1 – entsprechend geht der Gast favorisiert in die Partie.

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr
FT Braunschweig
FT Braunschweig
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet Braunschweig
12:00

Die Bilanz spricht klar für die Turner-Reserve. Drei Duelle gab es bislang, alle gewann FT II. Auch das Hinspiel ging mit 3:1 an die Freien Turner. Vahdet II wird versuchen, diese Serie zu durchbrechen, doch die Hausherren gehen mit dem besseren Tabellenplatz und der Statistik im Rücken ins Spiel.