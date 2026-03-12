 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ligavorschau

Re-Start auf Kreisebene: 89 Nachholspiele am Wochenende

Die Spielkreise Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf steuern auf einen großen Nachholspieltag zu

von Florian Würthele · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser
Mit einem Sieg im Nachholspiel würde der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II in der Kreisliga West die Tabellenführung übernehmen.
Mit einem Sieg im Nachholspiel würde der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II in der Kreisliga West die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Redaktion Schwandorf

In den höheren Amateurligen läuft die Kugel schon wieder, jetzt startet auch der Kreisbereich in die Frühjahrsrunde. Am Wochenende sind in der Oberpfalz zig Nachholspiele angesetzt. Wobei das vorrangig die Kreise Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf betrifft. Wir geben euch einen Überblick, wo es vorzeitig wieder um Punkte geht.

Kreis Regensburg

A-Klasse 2
So.: NK Hvratska Regensburg – VfR Regensburg II

Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord
So.: ASV Haidenaab – FC Vorbach
So.: SC Eschenbach – TSV Eslarn
So.: SV Kohlberg – SV 08 Auerbach
So.: SV Grafenwöhr – VfB Rothenstadt

Kreisliga Süd
Sa.: SV Köfering – TuS Rosenberg
Sa.: FC Weiden-Ost II – FV Vilseck
Sa.: DJK Ursensollen – ASV Haselmühl

Kreisklasse Ost
So.: DJK Weiden – SG Püchersreuth / Floß
So.: FC Luhe-Markt – SV Waldau
So.: SpVgg Windischeschenbach – SG Plößberg / Schönkirch
So.: DJK Neustadt/WN – SpVgg Pirk
So.: TSV Pleystein – SV Altenstadt/WN
So.: DJK Irchenrieth – SV Altenstadt/VOH

Kreisklasse Süd
Sa.: TuS Rosenberg II – DJK Ammerthal II
So.: SV Schmidmühlen II – SV Kauerhof
So.: SV Etzelwang – SV Loderhof/Sulzbach
So.: SC Germania Amberg – SG Traßlberg / Poppenricht
So.: TSV Kümmersbruck – 1. FC Neukirchen



Kreisklasse West
So.: SV 08 Auerbach II – SG Seugast / Schlicht II
So.: SV Wildenreuth – SV Neusorg
So.: SVSW Kemnath/Stadt – DJK Ebnath
So.: TSV Königstein II – TSV Pressath
So.: FC Dießfurt – SV Hahnbach II
So.: SV Immenreuth – VfB Mantel

A-Klasse Nord
Sa.: SV Illschwang – SV Concordia Hütten
Sa.: TuS Schnaittenbach – SG Sorghof / Vilseck II
So.: DJK Weiden II – FC Freihung
So.: SC Germania Amberg II – SG Poppenricht / Traßlberg II
So.: SG Ursulapoppenricht / Gebenbach II – TSG Weiherhammer

A-Klasse Ost
So.: TSV Pleystein II – FSV Flossenbürg
So.: SG Schönkirch / Plößberg II – SG Neudorf / Rothenstadt II
So.: SpVgg Schirmitz II – DJK Neustadt/WN II
So.: FC Luhe-Markt II – SpVgg Vohenstrauß II
So.: SG Waidhaus / Neukirchen / Pfrentsch – SG Störnstein / Wurz
So.: TSV Eslarn II – FSV Waldthurn

A-Klasse Süd
Sa.: DJK Ursensollen II – SG Haselmühl II / Ebermannsdorf
Sa.: SV Köfering II – FSV Gärbershof
So.: SG Ehenfeld / Hirschau II – TuS Hohenburg
So.: 1. FC Rieden II – TSV Theuern

A-Klasse West
So.: ASV Haidenaab II – FC Vorbach II
So.: SV Kulmain II – TSV Kastl

B-Klasse Ost
So.: SpVgg Windischeschenbach II – DJK Irchenrieth II
So.: SG Neukirchen / Pfrentsch / Waidhaus II – SG Wildenau / Püchersreuth / Floß II
So.: SpVgg Pirk II – SpVgg Moosbach II
So.: TSV Neunkirchen – SV Waldau II

B-Klasse Süd
Fr.: SG Ursulapoppenricht / Gebenbach III – SV Vilshofen
Sa.: SV Illschwang II – SV Kauerhof II
So.: SG Etzelwang / Edelsfeld / Großalbershof II – SV Loderhof/Sulzbach II

B-Klasse West
So.: SVSW Kemnath/Stadt II – SG Brand / Ebnath II
So.: SG TSV Kastl / Pressath II – TSV Reuth III
So.: SG Immenreuth / Waldeck II – VfB Mantel II
So.: SV Concordia Hütten II – SV Neusorg II
So.: SSV Kirchenpingarten II – SG Mehlmeisel/Fichtelberg

Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga Ost
So.: SpVgg Willmering-Waffenbrunn – SG Regental
So.: SpVgg Eschlkam – FC Untertraubenbach
So.: SpVgg Mitterdorf – SG Zandt / Vilzing II

Kreisliga West
So.: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schmidgaden

Kreisklasse Nord
Sa.: TSV Detag Wernberg II – SpVgg Pfreimd II
So.: SC Kreith/Pittersberg – SC Weinberg Schwandorf
So.: 1. FC Neunburg vorm Wald – SG Weihern / FC Wernberg II
So.: SV Pullenried – SV Altendorf
So.: SV Schwarzhofen II – SG Niedermurach / Pertolzhofen

Kreisklasse Ost
Fr.: SG Grafenwiesen / Bad Kötzting II – SG Lohberg / Lam II
Sa.: SV Bernried – SSV Schorndorf
So.: SC Michelsneukirchen – SV Thenried
So.: SV Wilting – SV Hohenwarth

Kreisklasse Süd
So.: TSV Falkenstein – FC Stamsried
So.: TV Bodenwöhr – DJK-SV Rettenbach

A-Klasse Nord
So.: SpVgg Pfreimd III – TSV Tännesberg II
So.: DJK Dürnsricht-Wolfring II – SG Trisching / Schmidgaden II

A-Klasse Ost
So.: SV Seebarn – SG Blaibach / Lederdorn

A-Klasse Süd
So.: SC Katzdorf II – SC Teublitz

B-Klasse KL Ost
So.: SpVgg Eschlkam II – FC Untertraubenbach II
So.: SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
So.: 1. FC Rötz II – SG Michelsdorf II / ASV Cham III
So.: SpVgg Willmering-Waffenbrunn II – SG Regental III
So.: SG Geigant/Waldmünchen II – SG Chammünster / Chamerau II

B-Klasse KK Nord
So.: SC Kreith/Pittersberg II – SC Weinberg Schwandorf II
So.: 1. FC Neunburg vorm Wald II – SG Weihern II / FC Wernberg III
So.: SV Pullenried II – SG Altendorf / Altfalter II

B-Klasse KK Ost
Sa.: SG Wetterfeld / Stamsried / Pösing II – SG Obertrübenbach / Michelsneukirchen II
Sa.: SV Bernried II – SSV Schorndorf II
So.: TSV Sattelpeilnstein II – SG Grafenwiesen II / Bad Kötzting III
So.: SV Wilting II – SG Hohenwarth / Rimbach II

B-Klasse KK Süd
So.: TV Bodenwöhr – DJK-SV Rettenbach II
So.: TSV Falkenstein II – FC Maxhütte-Haidhof II
So.: SG Teublitz / Klardorf II – FC Wald/Süssenbach II