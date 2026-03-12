Re-Start auf Kreisebene: 89 Nachholspiele am Wochenende

In den höheren Amateurligen läuft die Kugel schon wieder, jetzt startet auch der Kreisbereich in die Frühjahrsrunde. Am Wochenende sind in der Oberpfalz zig Nachholspiele angesetzt. Wobei das vorrangig die Kreise Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf betrifft. Wir geben euch einen Überblick, wo es vorzeitig wieder um Punkte geht.
A-Klasse 2
So.: NK Hvratska Regensburg – VfR Regensburg II
Kreisliga Nord
So.: ASV Haidenaab – FC Vorbach
So.: SC Eschenbach – TSV Eslarn
So.: SV Kohlberg – SV 08 Auerbach
So.: SV Grafenwöhr – VfB Rothenstadt
Kreisliga Süd
Sa.: SV Köfering – TuS Rosenberg
Sa.: FC Weiden-Ost II – FV Vilseck
Sa.: DJK Ursensollen – ASV Haselmühl
Kreisliga Ost
So.: SpVgg Willmering-Waffenbrunn – SG Regental
So.: SpVgg Eschlkam – FC Untertraubenbach
So.: SpVgg Mitterdorf – SG Zandt / Vilzing II
Kreisliga West
So.: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schmidgaden
Kreisklasse Nord
Sa.: TSV Detag Wernberg II – SpVgg Pfreimd II
So.: SC Kreith/Pittersberg – SC Weinberg Schwandorf
So.: 1. FC Neunburg vorm Wald – SG Weihern / FC Wernberg II
So.: SV Pullenried – SV Altendorf
So.: SV Schwarzhofen II – SG Niedermurach / Pertolzhofen
Kreisklasse Ost
Fr.: SG Grafenwiesen / Bad Kötzting II – SG Lohberg / Lam II
Sa.: SV Bernried – SSV Schorndorf
So.: SC Michelsneukirchen – SV Thenried
So.: SV Wilting – SV Hohenwarth
Kreisklasse Süd
So.: TSV Falkenstein – FC Stamsried
So.: TV Bodenwöhr – DJK-SV Rettenbach
A-Klasse Nord
So.: SpVgg Pfreimd III – TSV Tännesberg II
So.: DJK Dürnsricht-Wolfring II – SG Trisching / Schmidgaden II
A-Klasse Ost
So.: SV Seebarn – SG Blaibach / Lederdorn
A-Klasse Süd
So.: SC Katzdorf II – SC Teublitz
B-Klasse KL Ost
So.: SpVgg Eschlkam II – FC Untertraubenbach II
So.: SpVgg Mitterdorf II – SG Vilzing III / Zandt II
So.: 1. FC Rötz II – SG Michelsdorf II / ASV Cham III
So.: SpVgg Willmering-Waffenbrunn II – SG Regental III
So.: SG Geigant/Waldmünchen II – SG Chammünster / Chamerau II
B-Klasse KK Nord
So.: SC Kreith/Pittersberg II – SC Weinberg Schwandorf II
So.: 1. FC Neunburg vorm Wald II – SG Weihern II / FC Wernberg III
So.: SV Pullenried II – SG Altendorf / Altfalter II
B-Klasse KK Ost
Sa.: SG Wetterfeld / Stamsried / Pösing II – SG Obertrübenbach / Michelsneukirchen II
Sa.: SV Bernried II – SSV Schorndorf II
So.: TSV Sattelpeilnstein II – SG Grafenwiesen II / Bad Kötzting III
So.: SV Wilting II – SG Hohenwarth / Rimbach II
B-Klasse KK Süd
So.: TV Bodenwöhr – DJK-SV Rettenbach II
So.: TSV Falkenstein II – FC Maxhütte-Haidhof II
So.: SG Teublitz / Klardorf II – FC Wald/Süssenbach II