Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Partie zwischen dem TSV Gau-Odernheim und VfR Wormatia Worms wurde live übertragen. 2:2 hieß es am Ende. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Re-Live: Zwei Traum-Freistöße zwischen Gau-Odernheim und der Wormatia
2:2 trennen sich der TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms nach spannenden 90 Minuten mit zahlreichen Highlights +++ jetzt alles im Re-live abrufbar
Gau-Odernheim. In einem umkämpften Oberliga-Spiel haben sich Aufsteiger TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms 2:2 (1:1) getrennt. Nachdem der Favorit aus Worms nach einem Traumfreistoß von Mert Özkaya (23.) in Führung ging, dauerte es nur eine Viertelstunde, ehe die Hausherren durch Gradi Nkunga den Ausgleich und somit auch den 1:1-Halbzeitstand markierten (39.). 15 Minuten vor Schluss sah Wormatia-Flügelspieler Thomas Roetynck dann die Ampelkarte. Den anschließenden Freistoß verwandelt Emre Gümüs ebenfalls traumhaft (77.). Den Schlusspunkt setzten wieder die Wormser, die durch Noah Maier per Kopfball ausglichen (85.). Schaut euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus und Experte Torben Schröder.