Re-Live: Zwei Traum-Freistöße zwischen Gau-Odernheim und der Wormatia

Gau-Odernheim. In einem umkämpften Oberliga-Spiel haben sich Aufsteiger TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms 2:2 (1:1) getrennt. Nachdem der Favorit aus Worms nach einem Traumfreistoß von Mert Özkaya (23.) in Führung ging, dauerte es nur eine Viertelstunde, ehe die Hausherren durch Gradi Nkunga den Ausgleich und somit auch den 1:1-Halbzeitstand markierten (39.). 15 Minuten vor Schluss sah Wormatia-Flügelspieler Thomas Roetynck dann die Ampelkarte. Den anschließenden Freistoß verwandelt Emre Gümüs ebenfalls traumhaft (77.). Den Schlusspunkt setzten wieder die Wormser, die durch Noah Maier per Kopfball ausglichen (85.). Schaut euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus und Experte Torben Schröder.