Die Partie zwischen dem TSV Gau-Odernheim und VfR Wormatia Worms wurde live übertragen. 2:2 hieß es am Ende.
Re-Live: Zwei Traum-Freistöße zwischen Gau-Odernheim und der Wormatia

2:2 trennen sich der TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms nach spannenden 90 Minuten mit zahlreichen Highlights +++ jetzt alles im Re-live abrufbar

Gau-Odernheim. In einem umkämpften Oberliga-Spiel haben sich Aufsteiger TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms 2:2 (1:1) getrennt. Nachdem der Favorit aus Worms nach einem Traumfreistoß von Mert Özkaya (23.) in Führung ging, dauerte es nur eine Viertelstunde, ehe die Hausherren durch Gradi Nkunga den Ausgleich und somit auch den 1:1-Halbzeitstand markierten (39.). 15 Minuten vor Schluss sah Wormatia-Flügelspieler Thomas Roetynck dann die Ampelkarte. Den anschließenden Freistoß verwandelt Emre Gümüs ebenfalls traumhaft (77.). Den Schlusspunkt setzten wieder die Wormser, die durch Noah Maier per Kopfball ausglichen (85.). Schaut euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus und Experte Torben Schröder.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh.
VfR Wormatia Worms
VfR Wormatia WormsWorma. Worms
2
2
Abpfiff

