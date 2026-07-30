Re-live: Wieder Elferschießen! TuS revanchiert sich im Derby

Wer zieht im Lokalderby in die 3. Runde des Verbandspokals ein - der SV Horchheim oder die TuS Neuhausen? – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Worms. So schnell macht die TuS Neuhausen das verlorene Stadtmeisterschaftsfinale vergessen. Mit einem 5:4-Erfolg (1:0/1:1) gegen Lokalrivale SV Horchheim gewinnt die TuS nicht nur das wichtige Derby, sondern zieht auch in die nächste Verbandspokalrunde ein.

Die Tore von Neuhausens Noel Rausch (45.+3) und Horchheims Malte Rheinheimer (90.+6) sowie viele enge Entscheidungen und das Elfmeterschießen könnt ihr euch noch einmal im Re-Live der Wormser Zeitung anschauen. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und Ex-Neuhausen-Coach Franz Graber.

Bei der Übertragung kam es zu technischen Problemen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Dadurch beginnt momentan die Übertragung ab dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Das komplette Re-Live wird im Laufe des Donnerstags zur Verfügung stehen.

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