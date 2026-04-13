Re-Live: Vier Standardtore bescheren Germania Topspiel-Sieg

Die SG Germania besiegte den FC Naurod - Justin Heidemann freut's. – Foto: Pia Pfeifer

Die SG Germania Wiesbaden hat das Verfolgerduell der Kreisoberliga Wiesbaden gewonnen und den 1. FC Naurod mit 4:2 (2:2) geschlagen. Nachdem effiziente Nauroder im ersten Durchgang zweimal vorgelegt hatten, glich die Germania zweimal per Standard aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieben ruhende Bälle das Erfolgsrezept: Maqsud Ahmadi nach einer kurz ausgeführten Ecke und Necmi Gür per Foulelfmeter sorgten für den 4:2-Endstand. Für die SGG drei wichtige Punkte, für den FCN ein bitterer Nachmittag, an dem die Aufstiegshoffnung womöglich endgültig ad acta gelegt werden kann. Alle Tore und Szenen des Spiels gibt es auch im Re-Live. Kommentiert von Sportreporter Lauris Ommert und Experte Daniel Pollner.