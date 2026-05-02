 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Re-Live: VfR Groß-Gerau verteidigt gegen Ginsheim den Titel

Der VfR Groß-Gerau sichert sich erneut den Sieg im Kreispokal +++ Gegen den VfB Ginsheim reicht ein Tor zum Triumph +++ Die Highlights im Re-Live.

von Marcel Storch · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Groß-Gerauer feiern den Kreispokalsieg.
Die Groß-Gerauer feiern den Kreispokalsieg. – Foto: Dominik Claus

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Nauheim. Es war kein Leckerbissen, aber ein spannendes Pokalfinale zwischen dem VfR Groß-Gerau und dem VfB Ginsheim. Mit dem besseren Ende für den Fußball-Verbandsligisten, der dank eines Tores von Nils Beisser den Pokal in die Höhe strecken darf.

Kommentiert wurde das Spiel von Sportreporter Marcel Storch und Experte Uwe Hesse(Ex-Lilien-Profi und Spieler beider Teams). Hier geht's zum Re-Live.

Gestern, 18:30 Uhr
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