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Re-Live: VfR Groß-Gerau verteidigt gegen Ginsheim den Titel
Der VfR Groß-Gerau sichert sich erneut den Sieg im Kreispokal +++ Gegen den VfB Ginsheim reicht ein Tor zum Triumph +++ Die Highlights im Re-Live.
von Marcel Storch · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Groß-Gerauer feiern den Kreispokalsieg. – Foto: Dominik Claus
Nauheim. Es war kein Leckerbissen, aber ein spannendes Pokalfinale zwischen dem VfR Groß-Gerau und dem VfB Ginsheim. Mit dem besseren Ende für den Fußball-Verbandsligisten, der dank eines Tores von Nils Beisser den Pokal in die Höhe strecken darf.