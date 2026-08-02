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Re-live: Verletzung überschattet SVW-Derbysieg zum Auftakt
Die Gruppenliga hat zwei neue Wiesbadener Mannschaften – und die treffen direkt am 1. Spieltag aufeinander +++ SG Germania Wiesbaden gegen SV Wiesbaden +++ Sonntag, 15 Uhr, live beim Wiesbadener Kurier
von Benedikt Palm · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Wiesbaden behielt zum Auftakt der Gruppenliga im Derby bei der SG Germania mit 3:0 die Oberhand. – Foto: Pia Pfeifer
Am Ende ist es eine klare Sache: Der SV Wiesbaden setzt sich mit 3:0 bei der SG Germania Wiesbaden durch und feiert damit einen gelungenen Einstand in die Gruppenliga Wiesbaden. Schon zur Halbzeit lag der Verbandsliga-Absteiger mit 2:0 vorn, nachdem Maxim Bujnov und Pierre Massfeller früh geknipst hatten (2./15.). Noch in der ersten Hälfte ließ die Germania zwei gute Chancen liegen, das 3:0 von Yassin Khamal war eine Viertelstunde vor dem regulären Ende der Genickbruch. Für Sorgenfalten sorgte die Verletzung von Sylvester Bonsu . Der SGG-Offensivmann blieb nach einem Zusammenprall mit Gäste-Torwart Denis Wieszolek liegen und wurde ins Krankenhaus abtransportiert. Die Partie war deshalb minutenlang unterbrochen. Alle Szenen, Tore und Chancen seht ihr im Re-Live des Wiesbadener Kurier. Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer.