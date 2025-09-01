Re-Live: TuS Wörrstadt feiert Derbysieg in Saulheim

Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen und viel Härte, gewonnene Zweikämpfe wurden auf beiden Seiten wie Tore bejubelt. Während die Hausherren eher spielerisch versuchten, Nadelstiche zu setzen, gelang es Wörrstadt immer wieder, durch lange Bälle für Gefahr zu sorgen. Schaut Euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus.

ZUM RE-LIVE