Re-Live: TuS Neuhausen siegt sensationell gegen Pfeddersheim

Worms. An einem regnerischen Freitagabend wurden Träume wahr. Der Underdog TuS Neuhausen konnte sich im Wormser Derby mit 3:2 (2:1) bei der TSG Pfeddersheim durchsetzen. Die TSG war fast durchgehend in Ballbesitz, konnte sich aber nur wenige zwingende Chancen gegen eine gut stehende TuS erspielen. In der 27. Minute eröffnete Neuhausens Matteo Randazzo das Spektakel mit einem Traumtor in den Winkel. Darauf folgte Marcel Seibel mit dem 0:2 in der 33. Minute. 10 Minuten vor der Halbzeit verkürzte Marcell Öhler dann auf 1:2 und machte den Pfeddersheimern nochmal Hoffnung – doch nur für kurze Zeit. In der 70. Minute versetzte Florian Lutz der TSG den Gnadenstoß. Da half auch der Ehrentreffer von Markus Schygulla in der 80. Minute nichts mehr.