Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zweikampf gewonnen, Derby verloren: Pfeddersheims Rik Hiemeleers (rechts), holt Neuhausens Yann Kouam Tatchim von den Beinen, – und muss sich dem Stadtrivalen am Ende dennoch geschlagen geben. – Foto: Christine Dirigo / pakalski-pr
Re-Live: TuS Neuhausen siegt sensationell gegen Pfeddersheim
Es ist eine kleine Sensation +++ Die TuS Neuhausen gewinnt im Wormser Derby gegen die TSG Pfeddersheim und feiert ihren Traumtorschützen Matteo Randazzo +++ Alle Highlights im Re-Live.
Worms. An einem regnerischen Freitagabend wurden Träume wahr. Der Underdog TuS Neuhausen konnte sich im Wormser Derby mit 3:2 (2:1) bei der TSG Pfeddersheim durchsetzen. Die TSG war fast durchgehend in Ballbesitz, konnte sich aber nur wenige zwingende Chancen gegen eine gut stehende TuS erspielen. In der 27. Minute eröffnete Neuhausens Matteo Randazzo das Spektakel mit einem Traumtor in den Winkel. Darauf folgte Marcel Seibel mit dem 0:2 in der 33. Minute. 10 Minuten vor der Halbzeit verkürzte Marcell Öhler dann auf 1:2 und machte den Pfeddersheimern nochmal Hoffnung – doch nur für kurze Zeit. In der 70. Minute versetzte Florian Lutz der TSG den Gnadenstoß. Da half auch der Ehrentreffer von Markus Schygulla in der 80. Minute nichts mehr.