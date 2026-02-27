RE-LIVE: Türkischer SV schlägt Biebrich in Unterzahl

Topspiel in der Verbandsliga: Der Türkische SV empfängt den FV Biebrich. – Foto: VRM

Wiesbaden. Was für ein Derby! Der Türkische SV Wiesbaden hat zum Jahresauftakt in der Fußball-Verbandsliga Mitte den Stadtrivalen FV Biebrich 02 mit 1:0 (1:0) geschlagen. Das entscheidende Tor gelang Yoel Yilma per Handelfmeter (14.). Während Biebrich in der ersten Halbzeit nicht an der stark agierenden Defensive vorbeikam, setzte der TSV punktuell Nadelstiche – wie beim Schuss von Alim Göcek, der allerdings das Netz verfehlte (43.). In der zweiten Halbzeit gab es zwar keine Tore, dafür aber Platzverweise. TSV-Verteidiger Yilma flog mit glattrot vom Feld (58.), auch Mittelfeldmann Eleazer Mensah musste nach Gelb-Rot wegen Meckerns früher runter (90.+2). Biebrich warf zwar alles in die Waagschale, kam dann aber nicht mehr entscheidend vor das Tor. So blieb es beim 1:0-Sieg für die Gastgeber. Das Spiel kommentierten WK-Sportredakteurin Franziska Donauer und Experte Ümit Balikci.

