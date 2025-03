RE-LIVE: Türkischer SV feiert Tor-Gala im Topspiel

Wiesbaden. Der Türkische SV Wiesbaden ist seit Monaten on fire. Und bestätigte seine Ausnahme-Form auch im Topspiel der Gruppenliga Wiesbaden. Der Aufsteiger überrollte den VfR 07 Limburg mit tollem Offensiv-Fußball und einer sattelfesten Abwehr und siegte auch in der Höhe verdient mit 4:0. Doch mal wieder stand die beste Offensive der Liga um die Doppeltorschützen Ilias Amallah, Pierre Massfeller sowie Daniel Rudi und Mohammed Tahiri im Mittelpunkt, lieferte immer wieder sehenswerte Kombinationen.Vor und nach der Pause brachte Ilias Amallah die Türken in Front.