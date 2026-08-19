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Re-live: Türk Kelsterbach überrollt SC Offheim im Topspiel
Es sollte das Topspiel in der Gruppenliga Wiesbaden werden, doch es wurde eine Machtdemonstration!
von Nicolas Richter · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Viel Dynamik: Offheims Nils Kremer (links) im Laufduell mit Alim Göcek von Türk Kelsterbach. – Foto: Marcel Lorenz
Kelsterbach bleibt auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und schlägt den SC Offheim deutlich mit 4:0 (1:0). Vor allem in Durchgang zwei waren die Gastgeber zu effizient. Damit setzt sich Kelsterbach an der Tabellenspitze fest und bestätigt die zuletzt starke Form. Sehen Sie alle Tore, Highlights und Aufregerszenen im Re-Live des Wiesbadener Kuriers. Kommentiert von Nicolas Richter.