Re-live: TSV Mommenheim überrollt im Derby den TSV Zornheim

Mommenheim. Es hätte auch zweistellig enden können. Der TSV Mommenheim war in Spiellaune, siegte in der Bezirksliga gegen den überforderten TSV Zornheim mit 8:0 (4:0). Die Gäste, bei denen der lange verletzte Torjäger Luis Spang erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, mussten ab der 53. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Nick Apitius wegen Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.
Zum Re-Livestream bei der Allgemeinen Zeitung
Im Nebelspiel eröffnete Jared Lidy nach Klasse-Pass von Efe Mutlu den Torreigen (19.) Mit einem Doppelschlag von Sascha Stüber (28.) und Steven Knoll (29.) sorgten die Gastgeber schon nach einer halben Stunde für eine Vorentscheidung für das Team von Trainer Ricardo Baroli, der in der 40. Minute das 4:0 von Maurice Göbig bejubeln durften. Die mehr als gelungene Revanche für die 1:4-Niederlage im Hinspiel veredelten nach der Pause Timo Liebsch mit einem Traum-Freistoß (53.), Lidy (57.), Philipp Kessel (60.) und Efe Mutlu (62.).
Für die Mommenheimer war es nach dem 6:1 gegen die TSG Bretzenheim II vor einer Woche der höchste Sieg der Bezirksliga, für die in dieser Saison vom Verletzungspech gebeutelten Zornheimer nach dem 0:5 gegen Barbaros die zweite deutliche Niederlage in dieser Saison.