Re-live: TSV Mommenheim überrollt im Derby den TSV Zornheim

Im Nebelspiel eröffnete Jared Lidy nach Klasse-Pass von Efe Mutlu den Torreigen (19.) Mit einem Doppelschlag von Sascha Stüber (28.) und Steven Knoll (29.) sorgten die Gastgeber schon nach einer halben Stunde für eine Vorentscheidung für das Team von Trainer Ricardo Baroli, der in der 40. Minute das 4:0 von Maurice Göbig bejubeln durften. Die mehr als gelungene Revanche für die 1:4-Niederlage im Hinspiel veredelten nach der Pause Timo Liebsch mit einem Traum-Freistoß (53.), Lidy (57.), Philipp Kessel (60.) und Efe Mutlu (62.).