Re-Live: TSV Höchst erstickt Brensbacher Bemühungen im Keim

Höchst. Im Stile eines Tabellenführers gewinnt der TSV Höchst das Topspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gegen die SSV Brensbach mit 4:0 (2:0). Der 19-jährige Flügelstürmer Finn Daum eröffnete den Torreigen in der 23. Minute und legte nur elf Minuten später für Jannik Fornoff auf, der zum 2:0 traf. Zweite Halbzeit, 60. Minute. Wieder war es Daum, der mittels traumhaftem Schlenzer auf 3:0 stellte. Christoph Eisenhauer setzte dann in der 90. vom Elfmeterpunkt den Schlusspunkt hinter einen dominanten Auftritt des TSV Höchst. Jetzt alle Tore im Re-Live ansehen!