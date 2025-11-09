Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Re-Live: TSV Höchst erstickt Brensbacher Bemühungen im Keim
Souveräner Sieg für den TSV Höchst im KOL-Topspiel gegen die SSV Brensbach +++ Auch dank des Spielers des Spiels: Finn Daum +++ Das Traumtor des Riesentalents jetzt im Re-Live.
Höchst. Im Stile eines Tabellenführers gewinnt der TSV Höchst das Topspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gegen die SSV Brensbach mit 4:0 (2:0). Der 19-jährige Flügelstürmer Finn Daum eröffnete den Torreigen in der 23. Minute und legte nur elf Minuten später für Jannik Fornoff auf, der zum 2:0 traf. Zweite Halbzeit, 60. Minute. Wieder war es Daum, der mittels traumhaftem Schlenzer auf 3:0 stellte. Christoph Eisenhauer setzte dann in der 90. vom Elfmeterpunkt den Schlusspunkt hinter einen dominanten Auftritt des TSV Höchst. Jetzt alle Tore im Re-Live ansehen!