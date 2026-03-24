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Re-Live: TSV Auerbach feiert Derbysieg gegen Fehlheim
Der TSV Auerbach bejubelt einen 2:1-Sieg im Bensheimer Derby gegen den VfR Fehlheim und überzeugt dabei vor allem in Halbzeit eins. Alle Highlights im Re-live
von Henry Metz · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser
Derbysieger Auerbach. Die TSV besiegte Fehlheim mit 2:1. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)
Bensheim. In der Gruppenliga Darmstadt hat der TSV Auerbach das Bensheimer Lokalderby knapp mit 2:1 (2:1) gewonnen. Marc Perchner (9.) brachte die Fehlheimer in Führung, René Brunner (24.) und Ellington Fuller (33.) drehten die Partie noch in Halbzeit eins. In einem intensiv geführten Derby kassierte Fin Luederwald (90.+4) noch die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf jubelten die Hausherren über den Derbysieg und rücken in der Tabelle auf Rang sieben vor. Alle Highlights jetzt im Re-live - kommentiert von VRM-Sportreporter Henry Metz.