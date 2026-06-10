Re-Live: SV Wiesbaden steigt in die Gruppenliga ab

Cedric Siewe Nana (l.) im Zweikampf gegen TuRa-Spieler Mass Barrow (rechts). – Foto: Pia Pfeifer

Die Hypothek vor Anpfiff war groß: Der SVW benötigte einen Sieg mit drei Toren Abstand, um in der Verbandsliga zu bleiben. Gegen gut organisierte Gäste erwischte der SVW zwar einen guten Start, wurde dann aber eiskalt ausgekontert. TuRa-Sturmduo Deniz Krebs (19.) und Philipp Nocht (25.) – traf per Traumtor in den Winkel – schockten die Hausherren binnen sechs Minuten. Vor rund 500 Zuschauern brachten die Gäste aus dem Main-Taunus-Kreis das Ergebnis über die Bühne. Der SVW hätte ohnehin nach dem 0:2 schon fünf Tore benötigt. Das Tor in der Nachspielzeit von Kevin Faro war nur Kosmetik. Alle Tore und Highlights könnt ihr beim Kurier im Re-Live sehen. Kommentiert wurde das Spiel von Sportreporter Lauris Ommert und Experte Hicham El Mrhanni.