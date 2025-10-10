Re-Live: SV Wiesbaden gewinnt Derby-Fight dank Traumtoren

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden darf sich Derbysieger nennen. Mit 2:0 (1:0) schlägt der SVW den FV Biebrich 02. Aiden Harney sorgte mit seinem 30-Meter-Distanzhammer für das Highlight des Abends (38.).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Naoki Toyosawa (67.) erhöhte nach der Pause ebenfalls sehenswert. Biebrich verpasste neben dem Derbysieg auch den Sprung auf Platz eins, der SV Wiesbaden schiebt sich vorübergehend auf Platz neun in der Verbandsliga. Kommentiert wurde das Spiel von Sportreporter Lauris Ommert und Experte Orkun Zer.
