Re-Live: SV Wiesbaden gewinnt Derby-Fight dank Traumtoren

In unserem Format „Fußball live“ übertragen wir Begegnungen aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Südhessen und Mittelhessen live und in voller Länge – der Startschuss auch für unser Unternehmen, die Berichterstattung des Amateurfußballs weiter auszubauen und zu stärken. Mit einer Live-Übertragung in hochwertiger Qualität können Sie die spannendsten Begegnungen aus den heimischen Ligen live im eigenen Wohnzimmer verfolgen – oder auch am Handy in der Bahn.

Haben Sie das Spiel verpasst? Oder wollen Sie sich den kommenden Gegner ihres Teams nach Abpfiff noch einmal ansehen? Gar kein Problem: Wir bieten im Nachgang ein Re-Live des Spiels im Video auf unseren Portalen.