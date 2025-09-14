Re-Live: SV Johannisberg dreht das Derby und zieht SVH davon

Ein Derby wie man es sich wünscht. Hitze, Tore und am Ende noch ein Platzverweis. Der SV Hallgarten startete zu Hause gegen den SV Johannisberg gut rein, erzielte schon nach drei Minuten das 1:0 in Person von Mohamad Amin Hasan.

Danach war gegen hochstehende Johannisberger mauern angesagt. Lange wirkte der SVJ ideenlos, lief immer wieder an, bis dann Fabian Stutzer in der 41. den verdienten Ausgleich nach Vorarbeit von Topscorer Benedikt Franz erzielte. Franz, in der ersten Hälfte noch Assistgeber, veredelte in der 60. eine butterweiche Flanke von Jochen Fritz per Flugkopfball und schraubte sein Torekonto hoch auf acht Saisontreffer. Es war die Bude zum 2:1-Endstand (0:1). Alle Tore und der Platzverweis für Sven Mengel jetzt im Re-Live.