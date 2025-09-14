 2025-09-10T07:23:22.987Z

Livestream
Der SV Hallgarten vorm Derby gegen den SV Johannisberg. Am Ende musste sich der eingeschworene Haufen dem SVJ geschlagen geben.
Der SV Hallgarten vorm Derby gegen den SV Johannisberg. Am Ende musste sich der eingeschworene Haufen dem SVJ geschlagen geben. – Foto: Alexander Much

Re-Live: SV Johannisberg dreht das Derby und zieht SVH davon

Was ein hitziges Derby! Der SV Johannisberg kommt nach einem 0:1-Rückstand stark zurück, der SV Hallgarten läuft am Ende vergebens an +++ Die Highlights samt Platzverweis im Re-Live

Verlinkte Inhalte

KLA Rheingau-Taunus
Hallgarten
Johannisberg
Jochen Fritz
Jochen Fritz
Sven Mengel
Sven Mengel

Ein Derby wie man es sich wünscht. Hitze, Tore und am Ende noch ein Platzverweis. Der SV Hallgarten startete zu Hause gegen den SV Johannisberg gut rein, erzielte schon nach drei Minuten das 1:0 in Person von Mohamad Amin Hasan.

ZUM RE-LIVE

Danach war gegen hochstehende Johannisberger mauern angesagt. Lange wirkte der SVJ ideenlos, lief immer wieder an, bis dann Fabian Stutzer in der 41. den verdienten Ausgleich nach Vorarbeit von Topscorer Benedikt Franz erzielte. Franz, in der ersten Hälfte noch Assistgeber, veredelte in der 60. eine butterweiche Flanke von Jochen Fritz per Flugkopfball und schraubte sein Torekonto hoch auf acht Saisontreffer. Es war die Bude zum 2:1-Endstand (0:1). Alle Tore und der Platzverweis für Sven Mengel jetzt im Re-Live.

Heute, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
1
2
Abpfiff

Aufrufe: 014.9.2025, 18:08 Uhr
Benedikt PalmAutor