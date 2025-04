Re-Live: SV Hummetroth freut sich über Groß-Gerauer Geschenke

Der SV Hummetroth ist weiterhin nicht zu stoppen - auch nicht vom VfR Groß-Gerau. 4:0 (2:0) siegten die Odenwälder am Mittwochabend im Duell der Verbandsliga-Aufsteiger und sind dem nächsten Aufstieg - in die Hessenliga - sehr nahe. Schauen Sie sich die Highlights der Partie jetzt im Re-live an - kommentiert von den Echo-Sportreportern Marcel Storch und Eric Hartmann.

ZUM RE-LIVE