Re-live: SV Hummetroth bezwingt FC Eddersheim verdient

Erbach. Der SV Hummetroth hat sich in der Hessenliga im Duell gegen den Zweiten FC Eddersheim Das Re-Live zum Hummetroth-Sieg gibt es bei Echo online. Mit 3:1 (0:0) durchgesetzt. In Durchgang eins vergaben die Hausherren Chance um Chance und konnten sich dennoch bei ihrem Keeper Carl Leonard bedanken, der kurz vor dem Pausenpfiff einen FCE-Elfmeter hielt.
In Durchgang zwei belohnte sich der SVH für ein dominantes Spiel und nutzte drei Tormöglichkeiten. Der zweite Elfmeter des Tages brachte die Gäste kurz vor Spielabpfiff doch noch auf die Anzeigetafel. Elfmeter-Verursacher und SVH-Kapitän Danny Klein avancierte als zweifacher Torschütze dennoch zum Mann des Tages.