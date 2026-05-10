Re-live: SV Hummetroth bezwingt FC Eddersheim verdient

Erbach. Der SV Hummetroth hat sich in der Hessenliga im Duell gegen den Zweiten FC Eddersheim Das Re-Live zum Hummetroth-Sieg gibt es bei Echo online. Mit 3:1 (0:0) durchgesetzt. In Durchgang eins vergaben die Hausherren Chance um Chance und konnten sich dennoch bei ihrem Keeper Carl Leonard bedanken, der kurz vor dem Pausenpfiff einen FCE-Elfmeter hielt.