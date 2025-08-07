Re-live: SV Gonsenheim trotz Unterzahl souverän weiter

Mommenheim. Kurz vor der Halbzeitpause gab es Aufregung: Benjamin Basic sah die Rote Karte, der SV Gonsenheim war plötzlich ein Mann weniger. Und gerade war der TSV Mommenheim dazu auch noch mutiger geworden, drängte auf den Anschlusstreffer. Letztlich geriet der Oberligist aber nicht ins Wanken, setzte sich in der dritten Runde des Verbandspokals Südwest mit 3:0 (2:0) beim Bezirksligisten durch.

Basic, Enis Coric und David Vodi erzielten die Treffer für den SVG. Auf der Gegenseite hatte Maurice Göbig die beste Torchance für die Gastgeber, für die es das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte gegen einen Oberligisten war.