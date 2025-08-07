 2025-08-07T08:03:27.630Z

Livestream
Der SV Gonsenheim siegte souverän in Mommenheim.
Der SV Gonsenheim siegte souverän in Mommenheim. – Foto: Pia Pfeifer

Re-live: SV Gonsenheim trotz Unterzahl souverän weiter

Nach einer Roten Karte darf Außenseiter TSV Mommenheim kurz hoffen, am Ende siegt aber der Favorit im Verbandspokal +++ Schaut das Spiel noch mal in voller Länge

Verlinkte Inhalte

Verbandspokal Südwest
Mommenheim
Gonsenheim
Sven Liebisch
Sven Liebisch
Mommenheim. Kurz vor der Halbzeitpause gab es Aufregung: Benjamin Basic sah die Rote Karte, der SV Gonsenheim war plötzlich ein Mann weniger. Und gerade war der TSV Mommenheim dazu auch noch mutiger geworden, drängte auf den Anschlusstreffer. Letztlich geriet der Oberligist aber nicht ins Wanken, setzte sich in der dritten Runde des Verbandspokals Südwest mit 3:0 (2:0) beim Bezirksligisten durch.
Basic, Enis Coric und David Vodi erzielten die Treffer für den SVG. Auf der Gegenseite hatte Maurice Göbig die beste Torchance für die Gastgeber, für die es das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte gegen einen Oberligisten war.

ZUM RE-LIVE

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
SV Gonsenheim
SV GonsenheimGonsenheim
0
3

Aufrufe: 07.8.2025, 05:30 Uhr
Tobias GoldbrunnerAutor