RE-Live: SSVg Velbert siegt bei der SpVg Schonnebeck

Unabhängig vom letztlichen Ergebnis, wird das Aufeinandertreffen der beiden Teams keinesfalls eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf abbilden. Schonnebeck ist lediglich zwei Punkte voraus, könnte mit einer Heimpleite damit auch die Tabellenführung an Velbert verlieren. Gleichzeitig könnte ein Erfolg im Spitzenspiel den Schwalben einen wichtigen Schub auf dem Weg zum erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga verleihen.

Für die Sportvereinigung war es eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen, mit Vorbereitungsspielen gegen hochkarätige Gegner erhielten die Essener schon so manche Kostprobe, was die Schützlinge von Dirk Tönnies gegen die Velberter erwarten wird. Wichtige Erkenntnisse dürften man dabei besonders aus der Klatsche gegen Regionallist KFC Uerdingen (2:6), sowie der Niederlage gegen VfL Bochum II (0:2), seinerseits Tabellenführer der Oberliga Westfalen, mitnehmen.

Trotz zwischenzeitlich ansprechender Leistung gab man so in beiden Duellen noch das Spiel aus der Hand: "Wir müssen die Lehren daraus ziehen, dass wir uns, wenn es mal nicht so läuft, nicht so ergeben, wir die individuellen Fehler abstellen und uns stabilisieren", resümierte Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies nach dem Spiel gegen Bochum noch gegenüber der WAZ. Verlass war in der unterdessen auch einmal mehr auf die Offensivmaschinerie um die Riesentalente Arne Wessels und Conor Tönnies. Beide trafen auch bei der 4:3-Generalprobe gegen den VfB Homberg.

Velbert ohne Makel in der Testspielphase

Im Hinspiel konnten die Velberter die Qualitäten der Schwalben noch lange im Zaum halten, erst in doppelter Überzahl glich Schonnebeck damals noch zum 1:1-Endstand aus. Doch es wird der SSVg nicht verborgen geblieben sein, dass Gegner des Tabellenführers besonders am Schetters Busch gerne unter die Räder gerieten. Schonnebeck gab zu Hause noch keinen Punkt ab, kommt in neun Heimspiele auf eine phänomenale Bilanz von 43 Treffern.

Doch auch in Velbert kann man einen zufriedenen Haken hinter die Testspielphase machen. Die Elf von Ismail Jaroui gewann jedes ihrer Vorbereitungsspiele, besonders aus dem 2:1-Erfolg gegen den souveränen Mittelrheinliga-Tabellenführer Bonner SC darf man Selbstvertrauen für das Gipfeltreffen schöpfen. Auf die beiden Stützen Ismail Remmo und Cello Diallo wird die SSVg nicht bauen können, beide fallen für das Spitzenspiel verletzt aus. Doch womöglich kommt stattdessen auch schon eines der neuen Gesichter zum Zuge.

Timo Böhm (RW Oberhausen), Pascal Kubina (TVD Velbert), Benjamin Hemcke (Viktoria Köln) und Harumi Goto (zuletzt vereinslos) stießen allesamt in der Winter-Transferperiode zur SSVg und könnten auch schon im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres eine Rolle spielen.

Lachender Dritter aus dem Duell könnte der SC St. Tönis werden. Mit nur vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer Schonnebeck wird man den auch am Tönisvorst den Ausgang des Gipfeltreffens mit Spannung erwarten.

