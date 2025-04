Re-Live: Spätes Wörsdorfer Derbyglück dank Sulas Hammertor

Nach torloser erster Halbzeit fassten beide Teams im zweiten Abschnitt mehr Mut. Filippos Alexiadis brachte die Gastgeber in Führung, nach einem Standard glich Lukas Ernst für die Walsdorfer aus. Dann ging es hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Mit dem großen Finale kurz vor dem Ende: Ex-Profi Aleksandre Karapetyan scheiterte noch frei vor dem Tor, doch nur wenige Sekunden später kam Egzon Sula frei an den Ball, zog aus 20 Metern einfach mal ab und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel. Von diesem Treffer aus der 89. Minute sollten sich die Walsdorfer nicht mehr erholen, am Ende jubelte Wörsdorf über einen nicht unverdienten 2:1-Erfolg.