Re-Live: Sonnenberg gewinnt Bleischter Hallenturnier

Taunusstein. Tolle Tore, packende Spiele und prächtige Stimmung auf den Rängen: Ein ereignisreicher 53. „sw-netz Cup“ in Bleidenstadt ist zu Ende. Und hat mit der Spvgg. Sonnenberg einen verdienten Sieger.

Der Wiesbadener Kreisoberligist setzte sich im Endspiel gegen die SG Orlen nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 durch. Bereits zuvor hatte es nach einer spannenden Zwischenrunde, in der sich die Gastgeber und Titelverteidiger aus Bleidenstadt dank der Schützenhilfe aus Frauenstein erst fürs Semifinale qualifizierten, vier verdiente Halbfinalisten gegeben. Dann ging es um alles: Die Spvgg. Sonnenberg konterte sich trotz Zeitstrafe in Unterzahl zum vorentscheidenden 3:1 gegen Frauenstein (Endstand 3:2), ehe die SG Orlen in einem hochdramatischen 5:4 gegen Bleidenstadt das Endspiel klarmachte.

