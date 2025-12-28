 2025-12-17T10:26:01.779Z

Die Spvgg. Sonnenberg ist Turniersieger beim "sw-netz Cup".
Die Spvgg. Sonnenberg ist Turniersieger beim "sw-netz Cup". – Foto: Pia Pfeifer

Re-Live: Sonnenberg gewinnt Bleischter Hallenturnier

Was für ein Finale: Die Spvgg. Sonnenberg ist nach einem packenden 3:2 gegen Orlen Sieger des 53. Bleischter Hallenturniers +++ Den ganzen Turniertag jetzt im Re-Live ansehen

Taunusstein. Tolle Tore, packende Spiele und prächtige Stimmung auf den Rängen: Ein ereignisreicher 53. „sw-netz Cup“ in Bleidenstadt ist zu Ende. Und hat mit der Spvgg. Sonnenberg einen verdienten Sieger.

Der Wiesbadener Kreisoberligist setzte sich im Endspiel gegen die SG Orlen nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 durch. Bereits zuvor hatte es nach einer spannenden Zwischenrunde, in der sich die Gastgeber und Titelverteidiger aus Bleidenstadt dank der Schützenhilfe aus Frauenstein erst fürs Semifinale qualifizierten, vier verdiente Halbfinalisten gegeben. Dann ging es um alles: Die Spvgg. Sonnenberg konterte sich trotz Zeitstrafe in Unterzahl zum vorentscheidenden 3:1 gegen Frauenstein (Endstand 3:2), ehe die SG Orlen in einem hochdramatischen 5:4 gegen Bleidenstadt das Endspiel klarmachte.

