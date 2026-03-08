Re-Live: Slapstick, Rot und Traumtore im Idsteiner Derby

Gleich schlägts ein: Mario Oliveira de Neto verwandelt einen Freistoß zum 2:0 für den SV Walsdorf. Kurz zuvor war Felix Bick mit Rot vom Platz geflogen. – Foto: Jörg Halisch

Was für ein Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026: Der SV Walsdorf hat das Idsteiner Derby beim TV Idstein mit 4:1 gewonnen. Dabei profitierten die Walsdorfer vor allem von kapitalen Fehlern der Gastgeber. Die Idsteiner agierten eigentlich spielbestimmend, bissen sich an der gut organisierten Walsdorfer Defensive aber die Zähne aus - und luden mit fatalen Abspielfehlern die Walsdorfer immer wieder zu Gelegenheiten ein. Paul Neumann nutzte einen Abspielfehler nach eigenem Freistoß zum 1:0, dann schlug Keeper Fabian Vix ein Luftloch, Mario Oliveira de Neto wurde kurz vor dem Strafraum von Felix Bick zu Fall gebracht. Rot für den TVI-Spieler und das 2:0 per direkt verwandeltem Freistoß durch Oliveira.

Nach der Pause war Idstein sogar weiter am Drücker und kam zum Anschlusstreffer. Wieder war es kurios: Luis Cortijo-Lange wurde kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Alle warteten auf den Freistoßpfiff, doch der kam nicht. Und während Lukas Ernst den Ball zu seinem Keeper zurücklegen wollte, trudelte dieser am verdutzten Torhüter Leon Bauer zum 1:2 ins Tor. Doch Walsdorf wackelte nur kurz, kam gegen am Ende platte Idsteiner noch zu zwei weiteren Treffern. Paul Neumann nach schöner Kombination und Tjark Bell (dessen Bruder Maarten) beim Gegner auflief, stellten den 4:1-Endstand her. Damit erklimmt Walsdorf die Tabellenführung und ist verantwortlich für die beiden bisherigen Idsteiner Saison-Niederlagen.

Hier seht ihr das Re-Live zum Spiel, kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Oliver Schöneck

