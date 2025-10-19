RE-LIVE: SG Weinsheim fertigt TSG Planig bei Torspektakel ab

Das war ungefährdet. Die SG Weinsheim festigt mit dem 6:2-Sieg (3:1) gegen die TSG Planig ihren Sonnenplatz an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nahe und hält zugleich die Verfolger auf Abstand.

Den Torreigen eröffnete Weinheims Max Bernhard in der 8. Minute. Lorenz Saadalla erhöhte nur eine Minute später. Belmin Kurpejovic von der TSG ließ nochmal Hoffnung aufkeimen, schoss Planig in der 45.+3 wieder ran, nachdem Felix Zimmermann in der 43. auf 3:0 stellte. Jeglicher Planiger Glaube wurde jedoch durch den Volley-Kracher von Jannik Drouet (49.) zunichte gemacht. Es war das Traumtor, das die TSG brach. Planig gab sich danach seinem Schicksal – dem 6:2 – hin. Alle Highlights und das Traumtor jetzt im Re-Live!