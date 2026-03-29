 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Re-Live: SG Orlen überrollt harmlose Idsteiner im Topspiel

Die SG Orlen setzt ein Statement im Meisterschaftskampf der KOL Rheingau-Taunus und schlägt Konkurrent TV Idstein mit 7:0. Alle Tore samt Fallrückzieher á la Ronaldo im Re-Live.

von Benedikt Palm · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Nicht zu packen für die Idsteiner: Dreierpacker Lukas Felke (in weiß) bringt die SG Orlen auf die Siegerstraße.
Nicht zu packen für die Idsteiner: Dreierpacker Lukas Felke (in weiß) bringt die SG Orlen auf die Siegerstraße. – Foto: Jörg Halisch

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Was für ein Zeichen im Meisterschaftskampf! Im Topspiel der Kreisoberliga Rheingau-Taunus lässt die SG Orlen dem TV Idstein keine Chance und zerlegt den Konkurrenten mit 7:0 (3:0). Dabei brauchte die Tormaschinerie etwas, um ins Rollen zu kommen. Erst in der 43. Minute sorgte Lukas Felke für den ersten Treffer des Tages – und löste damit den Torreigen aus. Noch zwei Mal Felke, Jan Löber, Finn Ott, Til Gänssler und Ilias Wegener schraubten die Toranzeige in die Höhe und lieferten jede Menge Highlights. Doch für den größten Aufseher sorgte Fabio de Rinaldis in der ersten Hälfte mit seinem Fallrückzieher á la Cristiano Ronaldo. Alle Tore und Highlights jetzt im Re-Live beim Wiesbadener Kurier.

Heute, 15:30 Uhr
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