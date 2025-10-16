Re-Live: SG Oberliederbach spielt Remis und bleibt Erster

Oberliederbach. 1:1 (1:1) trennen sich die SG Oberliederbach und die FC Germania Weilbach im Topspiel der Kreisoberliga Main-Taunus. Was auf dem Papier nach einem Kracher aussah, begann schleppend und nahm in Halbzeit eins doch an Fahrt auf. Aus dem Nichts brachte Topstürmer Sebastian Knezevic die Gäste aus Weilbach in Führung (35. Minute) und erzielte im Anschluss den vermeintlichen Doppelpack, der nicht zählen sollte.
Mit dem Pausenpfiff erzielte die SG Oberliederbach den Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich die Partie zu einem Kampf. Beide Mannschaften zeigten sich bemüht und sorgten für Highlights: Younes Karouia schmetterte einen Abschluss an die Latte, Knezevic fiel im Sechzehner und bekam den Strafstoß nicht. Das gesamte Spiel sehen Sie bei uns im Re-Live. Begleitet wurde die Flutlicht-Partie von Sportreporter Nicolas Richter (Kommentator) und Experte Lauris Ommert.