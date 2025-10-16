Voller Fokus auf den Ball: Jonas Bucht (links) von der SG Oberliederbach und Weilbachs Mohamed Abdellaoui jagen dem Leder hinterher. – Foto: Marcel Lorenz

Re-Live: SG Oberliederbach spielt Remis und bleibt Erster Nicht gegebenes Tor, Ausgleich mit dem Pfiff und strittige Elfmeterszene – beim Spitzenspiel zwischen der SG Oberliederbach und Germania Weilbach war alles drin +++ Jetzt im Re-Live Verlinkte Inhalte KOL Main-Taunus Ger.Weilbach Oberliederb.

Oberliederbach. 1:1 (1:1) trennen sich die SG Oberliederbach und die FC Germania Weilbach im Topspiel der Kreisoberliga Main-Taunus. Was auf dem Papier nach einem Kracher aussah, begann schleppend und nahm in Halbzeit eins doch an Fahrt auf. Aus dem Nichts brachte Topstürmer Sebastian Knezevic die Gäste aus Weilbach in Führung (35. Minute) und erzielte im Anschluss den vermeintlichen Doppelpack, der nicht zählen sollte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. ZUM RE-LIVE!