Die SVW Mainz schied gegen die SG Hüffelsheim in der vierten Runde des Verbandspokals duch eine 1:3-Niederlage aus.
Die SVW Mainz schied gegen die SG Hüffelsheim in der vierten Runde des Verbandspokals duch eine 1:3-Niederlage aus. – Foto: VRM

Re-Live: SG Hüffelsheim zeigt SVW Mainz die Grenzen auf

Die SG Hüffelsheim steht nach einem 3:1-Erfolg gegen die SVW Mainz in der nächsten Runde des Verbandspokals +++ Alle Tore und Highlights sind jetzt im Re-Live anzusehen.

Mainz. Endstation für die SVW Mainz in der vierten Runde des Verbandspokals. Der Landesligist unterliegt vor heimischer Kulisse dem oberklassigen Verbandsligisten SG Hüffelsheim mit 1:3 (1:1).

Gestern, 19:30 Uhr
SVW Mainz
SVW Mainz
SG Hüffelsheim
SG Hüffelsheim
1
3
Abpfiff

In einem Spiel zweier angriffslustiger Teams gelang Mostafa El-Haiwan nach 20 gespielten Minuten per Flatterball aus der Distanz die Führung der Gäste, ehe Mao Koyama nur 10 Minuten später ausglich. Im zweiten Durchgang zeigte sich der Favorit vom Palmenstein im letzten Drittel deutlich effizienter. Sowohl nach ungenauem Abstoß von SVW-Torwart Markus Merker, als auch nach schönem eigenen Steckpass bewies SG-Angreifer Tim Reidenbach gleich doppelt seinen Torriecher (72. und 82.). In den Schlussminuten ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und ziehen somit hochverdient ins Achtelfinale ein. Schauet euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an!

Paul BuschhausAutor