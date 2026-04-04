Re-Live: SG Basara/Moguntia II schießt sich zum Pokalsieg

Die Mannschaft der SG Basara/Moguntia 1896 II feiert nach dem 4-2-Sieg gegen 1817 Mainz ihren Pokal-Erfolg. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Die SG Basara/Moguntia 1896 II krönt sich nach einem starken 4:2 (2:0)-Sieg gegen den TV 1817 Mainz zum Kreispokalsieger und holt damit zum ersten Mal den Titel. Dabei kam das Team nach einer überzeugenden ersten Hälfte und Toren von Jinta Tsukui (25. Minute) und Reo Kamiya (40.) in der zweiten Hälfte ordentlich ins Straucheln. Jano Schössler brachte 1817 in der 48. wieder ran, Tsukui (60.) erhöhte zwar wieder, doch dann war es Emil Neumaier (68.) nach einem kapitalen Fehlpass, der die 17er erneut ranbrachte.

1817 drängte – doch ohne Erfolg. Rento Omori machte für Basara II in der 79. Minute den Deckel drauf und besiegelte den Finalsieg. Alle Highlights könnt ihr euch jetzt noch einmal im Re-Live der Allgemeinen Zeitung ansehen.