Re-Live: Schwabsburg triumphiert nach irrem Pokalfinal-Krimi

Nierstein. Mehr Thriller ging nicht am Vatertag! Der 1. FC Schwabsburg triumphierte nach 120 packenden Pokalminuten samt Verlängerung mit 4:3 (1:1, 2:2) und reckte den Mainzer-Binger Henkelpott in die Höhe. Der TSV Wackernheim verlor den packenden Fight trotz eines Dreierpacks von Tim Mallmann (14. Minute, 70., 87.), der die Schwabsburger Führungen durch Steffen Tonner (13.) und Dominik Wolf (46.) egalisierte und drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung traf. Doch Justin McCoy rettete mit seinem 3:3 (90.+3) den FC in die Verlängerung, in der Benno Zimmermann (101.) für den Schlusspunkt und Jubelschreie auf Seiten der Schwarz-Weißen sorgte.