 2026-03-13T07:45:35.464Z

Livestream

Re-Live: Schott nach Elferkrimi im Verbandspokalfinale

Trotz El Mahaoui-Doppelpack Regionalligist müht sich bei Verbandsliga-Spitzenreiter Mechtersheim zum Weiterkommen

von Henry Metz · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Schott Mainz gastiert im Verbandspokal-Halbfinale bei der TuS Mechtersheim. Die Partie wird live im Stream übertragen.
Der TSV Schott Mainz gastiert im Verbandspokal-Halbfinale bei der TuS Mechtersheim. Die Partie wird live im Stream übertragen. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Verlinkte Inhalte

Verbandspokal Südwest
Schott Mainz
Mechtersheim

Mechtersheim. Der TSV Schott Mainz steht im Endspiel des Verbandspokals und ist der Titelverteidigung ganz nahe. Bei Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim siegte der designierte Regionalliga-Absteiger nach Elfmeterschießen. Den Halbfinal-Kracher könnt ihr euch im Re-Live bei der Allgemeinen Zeitung ansehen - kommentiert von Sportreporter Henry Metz und Experte Torben Schröder.

>>> Zum RE-LIVE

Heute, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
5
n.E.
6
Abpfiff