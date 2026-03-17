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Re-Live: Schott nach Elferkrimi im Verbandspokalfinale
Trotz El Mahaoui-Doppelpack Regionalligist müht sich bei Verbandsliga-Spitzenreiter Mechtersheim zum Weiterkommen
von Henry Metz · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Schott Mainz gastiert im Verbandspokal-Halbfinale bei der TuS Mechtersheim. Die Partie wird live im Stream übertragen. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan